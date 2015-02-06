Проблему пригородных электричек предлагают решать по опыту Москвы

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Для решения проблем с электричками пригородные поезда и поезда дальнего следования надо разделить, используя опыт Москвы. Сейчас поезда дальнего следования в регионах выполняют и функции пригородного сообщения, сообщил на обсуждении закона "Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в РФ..." председатель "Союза пассажиров" Кирилл Янков.

"Думаю, что пригородное и дальнее сообщение нужно разделить. Это разделение видно только в Москве, но в других, отдаленных субъектах нет. Поезда дальнего следования выполняют функции пригородного сообщения. Кроме того, субъект должен отвечать за железнодорожное сообщение, но не один, нужно участие федерального центра", - приводит слова Янкова корреспондент M24.ru.

В свою очередь, замминистра транспорта России Алексей Цыденов считает, что законопроект нужно дорабатывать в процессе, уже после первого чтения в Госдуме. Он также добавил, что у каждого региона своя специфика. "Где-то пригородное сообщение используется в основном дачниками, а в центральном регионе - Москва и область, а также Екатеринбург - это миграция трудовых ресурсов, то есть люди едут из пригорода в город на работу", - подчеркнул Цыденов.

Депутаты Госдумы же предлагают решить проблему конфликта глав регионов и ППК тем, чтобы включить в оценку эффективности губернаторов критерий по оценке работы пригородного сообщения. А ФАС России придерживается мнения, что в железнодорожных перевозках отсутствует конкуренция. В Московском регионе работает ЦППК, за каждым регионом также закреплена своя ППК.

Ранее M24.ru сообщало, что МЖД возвращает около 20 отмененных электропоездов, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей.

Кроме того, в ближайшие два-три дня будет восстановлено еще более 300 ранее отмененных электричек. Уже были восстановлены электрички по 41 направлению в Псковской, Тверской, Челябинской, Московской и Свердловской областях.

Ранее Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. По его словам, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства". Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок.

Напомним, с 1 февраля отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично - в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом остается отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ. В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По словам главы РЖД, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиардов рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.