Электрички между Химками и Крюково будут ходить раз в пять минут

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Интервал движения поездов между Химками и Крюково в час пик сократят до пяти-семи минут к концу году. Это станет возможным благодаря строительству нового главного пути на этом участке железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

Его планируется ввести в строй до Нового года. Таким образом, пропускная способность железной дороги на участке Химки-Крюково увеличится с 84 до 122 пар электричек в сутки.

Поезда смогут прибывать на станцию каждые пять минут. Отметим, что Октябрьское направление железной дороги является одним из самых загруженных, поскольку связывает Москву и Санкт-Петербург.

Отметим, что число горожан, которые положительно отзываются о работе столичного транспортного комплекса, по сравнению с прошлым годом выросло до 72 процентов.

Среди пассажиров железнодорожного транспорта 85 процентов опрошенных удовлетворены скоростью движения электричек, а 79 процентов считают покупку билетов в кассах и автоматах удобной.

Мониторинг качества работы транспортного комплекса проводится в столице с лета 2014 года. Он охватывает все административные округа Москвы, а также районы Московской области, прилегающие к МКАД.