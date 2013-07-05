"Спутник" от Ново-Переделкино до Киевского вокзала запустят 4 августа

От Ново-Переделкино до Киевского вокзала будет ходить "Спутник"

Скоростной поезд "Спутник", связывающий Ново-Переделкино и Киевский вокзал, запустят 4 августа. Об этом М24.ru рассказал заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Алексей Пасынский. Еще одна скоростная электричка - от села Усово на Рублево-Успенском шоссе до Белорусского вокзала - начнет курсировать в 2014 году. В ней будут VIP-вагоны с Wi-FI и баром, добавил ведущий научный сотрудник ОАО "Институт экономики и развития транспорта" (дочерняя структура РЖД) Роланд Бранзиа.

"Ко дню железнодорожника (первое воскресенье августа ― прим. М24.ru), войдет в строй платформа Ново-Переделкино на Родниковой улице. Запускаются "Спутники", они будут следовать до Киевского вокзала без остановки. Время в пути ― 25 минут", ― отметил Пасынский.

Скоростной поезд начнет ходить каждый час. По словам Пасынского, власти будут следить за пассажиропотоком и при необходимости могут уменьшить интервалы. "Спутник" разгрузит платформу Переделкино, а для жителей Солнцево появится быстрый способ добраться до центра Москвы, пока нет станций метро", ― пояснил Пасынский.

У "Спутника" до Киевского вокзала будет один тариф - порядка 120 рублей.

Ведущий научный сотрудник ОАО "Институт экономики и развития транспорта" Роланд Бранзиа заявил M24.ru, что в 2014 году также планируется запустить скоростной поезд, соединяющий село Усово на Рублево-Успенском шоссе и Белорусский вокзал. По его словам, перед запуском необходимо реконструировать пути и увеличить пропускную способность существующей линии. После этого отремонтируют платформу и закупят поезда.

Доехать от Усово в Москву можно будет за 30 минут в вагонах с несколькими уровнями комфорта ― "эконом" (90 рублей), "бизнес-класс" (250 рублей) и "люкс" (500 рублей). В VIP-вагонах будет бесплатный бар с услугами официанта, пресса, кондиционер, Wi-Fi и мягкие сиденья повышенной комфортности. Бранзиа отметил, что сервис может быть востребован жителями Рублево-Успенского шоссе. К слову, каждый "Спутник", вне зависимости от типа вагона, оборудован туалетом и системой климат-контроля.

Эксперт Московского центра борьбы с пробками Александр Чекмарев полагает, что "Спутник" до Киевского вокзала не сильно разгрузит транспортную ситуацию на платформе "Переделкино", потому что в пешеходной доступности платформы "Ново-Переделиконо" несколько жилых домов, а автобусы курсируют только по двум маршрутам. " Скорее всего, на "Спутнике" будут ездить жители района не Ново-Переделкино, а Солнцево, где она будет останавливаться", ― пояснил Чекмарев.

Что касается "Спутника" с VIP-вагонами от Рублевки до Белорусского вокзала, по словам Чекмарева, нужно провести исследования, готовы ли автомобилисты пересесть в электрички бизнес-класса. "В любом случае, несколько уровней комфорта - это правильно, москвичи, недовольные качеством нынешних электричек, смогут выбирать", - отметил он.

Самые загруженными пригородными направлениями сейчас считаются Юг и Юго-Восток. "Спутники" сегодня курсируют от Казанского вокзала до Раменского, от Ярославского вокзала до Пушкино и от Курского вокзала до города Железнодорожный.

Марина Курганская