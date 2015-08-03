В электричках до Выхино и Казанского вокзала введут единый тариф

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центральная пригородная пассажирская компания 20 августа введет единую стоимость абонементных билетов на электричках до станции "Выхино" и далее до Казанского вокзала, сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что на пересадочном узле Выхино после открытия станции метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии увеличится количество пассажиров. Единый тариф вводится "в целях расширения выбора альтернативных маршрутов проезда по одинаковой стоимости".

Как уточняется, новая "более выгодная стоимость" будет установлена для абонементов "Ежедневно" на один и более месяцев, а также для абонементов "Рабочего дня" на 1 и 3 месяца.

Пассажиры электричек помимо станции Выхино могут также пересесть на метро: с Казанского вокзала на станцию метро "Комсомольская", с платформы Новая на станцию метро "Авиамоторная", с платформы Электрозаводская на одноименную станцию метро.

Добавим, что запуск станции метро "Котельники" значительно улучшит транспортное обслуживание жителей районов Выхино и Жулебино, а также одноименного подмосковного города. Станция возьмет на себя большое количество пассажиров, благодаря чему вдвое сократится количество рейсов наземного общественного транспорта. Это заметно разгрузит дорожную сеть на юго-востоке столицы.

Работы по строительству станции начались в октябре 2012 года. Ее стиль будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок. Также в вестибюле и на платформах появится несколько технологических новинок. Так, ступени на лестницах при входе в метро оборудуют механизмом подогрева. Также станцию оснастят лифтами для маломобильных и пожилых людей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро "Котельники" планируется открыть к началу августа. По его словам, много времени ушло на увязку строительства станции метро с проектом транспортно-пересадочного узла.