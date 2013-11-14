День открытых дверей прошел в учебном центре ракетных войск в Коломне

В учебном центре ракетных войск проходит день открытых дверей

В учебном центре ракетных войск и артиллерии в подмосковной Коломне в четверг прошел день открытых дверей, передает телеканал "Москва 24".

Всем желающим показали, как будущие артиллерийские разведчики справляются с индивидуальными заданиями. В частности, курсанты отстрелялись из противотанковых орудий и сдали нормативы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Коломенский центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск имеет богатую историю. Военный городок в местечке Ларцевы Поляны в Коломне существует с 1928 года. С 1943 года в полигонном конструкторском бюро трудился всемирно известный конструктор-оружейник Михаил Калашников. Именно здесь он разработал свой знаменитый автомат.

В учебном центре готовят, в частности, артиллерийских разведчиков, крановщиков, специалистов для противотанковых ракетных комплексов. По всем основным специальностям, кроме крановщика, обучение длится 3,5 месяца. Ежегодно центр готовит не менее 1,5 тысячи специалистов для войск. Они отправляются к местам службы по всей России - от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Майкопа.