Темы итогового сочинения объявят школьникам за 15 минут до начала экзамена

Темы итогового сочинения, которые школьники напишут 3 декабря, опубликуют на сайте органов управления образования и на сайте ФИПИ за 15 минут до начала экзамена.

"Темы будут по часовым поясам", - приводит слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова "Интерфакс". В настоящее время ведомство начало проверять готовность региональных информационных центров, где будут хранить отсканированные копии работ школьников. Он добавил, что результаты сочинений выпускники смогут узнать через сайте ЕГЭ. Результаты итоговых сочинений представят в течение недели после экзамена.

Предполагается, что сочинение будет оцениваться по пяти пунктам:



соответствие теме

аргументация и привлечение литературного материла

композиция

качество речи

грамотность.

Эти критерии уже успешно прошли необходимые экспертизы, а также апробацию в российских регионах и были согласованы с Советом по вопросам проведения итогового сочинения.

В то же время для вузов данные критерии носят рекомендательный характер. Высшие учебные заведения могут использовать их в готовом виде, доработать критерии или же создать собственные.

Напомним, учащиеся выпускных классов будут писать сочинения, которое станет допуском к дальнейшей сдаче Единого госэкзамена. При этом темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на декабрь.

Проверкой работ займутся учителя и, возможно, независимые эксперты, за сочинение будет выставляться оценка "зачет/незачет". В случае незачета ученик сможет до конца учебного года написать сочинение еще раз.

Написанные работы будут сразу же сканироваться и размещаться в информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны. При этом выпускник при подаче документов в высшие учебные заведения сможет решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио или нет.

В ближайшие годы Минобрнауки полностью откроет банк заданий, из которых будут формироваться ЕГЭ. Содержание билетов учащиеся будут также узнавать на экзамене.

Кроме того, в 2015 году абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за портфолио. Такое количество баллов будут начислять за статус чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы и т.д.

Такие же преференции даст аттестат с отличием, волонтерство, участие в олимпиадах, творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и т.д. Помимо этого, до 10 баллов может принести высокая вузовская оценка за сочинение, написанное в 11 классе, которое будущий студент покажет при приеме.

Отметим, что в ближайшем будущем ЕГЭ можно будет сдавать в течение всего года в специальных центрах. В аттестат пойдет лучшая попытка сдачи экзамена. Открыть такие центры планируется до конца 2014 года.