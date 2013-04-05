Президент Parkourcity: "Трейсеры сами управляют паркур-движением"

Выступление трейсеров. Фото: M24.ru

4 апреля на дизайн-заводе Flacon состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему всероссийскому турниру по паркуру Parkour challenge Russia. На мероприятии прошло показательное выступление лучших трейсеров России с участием рекордсмена Книги Гиннеса Эрика Мухаметшина.

В последние несколько лет паркур-движение начало набирать популярность: в российских городах начали появляться школы, проводиться всероссийские туры и другие мероприятия.

Одно из самых крупных и массовых российских мероприятий Parkour challenge Russia пройдет уже этим летом. Оно охватит 10 городов нашей страны, и 17 июля отборочный турнир пройдет в Москве.

Корреспондент M24.ru побывал на пресс-конференции и узнал у президента Parkourcity и организатора турнира Евгения Крынина об отличиях паркура от других видов спорта и об организации Parkour challenge Russia.

- Как тебе пришла в голову идея об организации турнира такого масштаба?

- Я сам лично не смог бы организовать мероприятие такого масштаба, меня постоянно кто-нибудь подталкивал. И не только ребята, но и министерство спорта и различные бизнес-структуры, в том числе Максим Юн (директор одной спортивной организации).

Евгений Крынин на пресс-конференции Parkour challenge Russia 2013. Фото: M24.ru

- У тебя уже есть опыт подобных туров?

- Да, в 2012 году нам всем пришла в голову идея "а не съездить ли нам во всероссийский тур?". В итоге мы организовали всероссийский тур Parkourcity Russia и проехали 14 тысяч километров.

Мы проводили семинары, тренировки и знакомили местных чиновников с местными же трейсерами. Такая ситуация не только по всей России, но и везде в мире: когда приезжают трейсеры из других городов, это всегда хороший повод для диалога с властями, так как к приезжим относятся с большим интересом. И, конечно же, мы познакомились с множеством крутых трейсеров, таких как Саша Зюлев из Ростова и Руслан Джавадов из Москвы.

- В чем на твой взгляд отличие паркура от других видов спорта?

- В паркуре все идет снизу, нет человека, который взял бы и увеличил количество трейсеров. Их количество увеличивается само по себе: за счет знакомств, доброго отношения друг к другу.

Даже всероссийские мероприятия с огромным финансированием возникают не из бизнеса, а все ребята собираются и организуют все от начала до конца, они сами управляют паркур-движением. За счет этого как раз и растет количество участников, это уникальная ситуация. Именно поэтому мы постоянно в разъездах, чтобы не становиться бизнесменами, а все-таки быть в самой среде трейсеров.

- Вы уже выбрали площадку в Москве, где будет проходить отборочный тур?

- Нет, еще не выбрали. Мы хотели установить ее перед "Лужниками", но это все на "живую нить". Потому что в этом плане все постоянно меняется. Даже у нас в Питере за два года пятый председатель комитета по молодежи сменяется, так что я не успеваю даже со всеми знакомиться (смеется).

Эрик Мухаметшин и Евгений Крынин. Фото: M24.ru

Рекордсмен Книги Гиннеса, трейсер Эрик Мухаметшин рассказал о том, как он пришел в этот вид спорта и как поставил мировой рекорд.

- Откуда ты и как ты пришел в этот вид спорта?

- Родился я в Узбекистане, в Самарканде. Паркуром увлекся с раннего детства, смотря по телевизору разные трюки, в том числе и из фильмов Джеки Чана. Тогда интернета у меня еще не было, он появился у меня достаточно поздно, в 2005 году, и был настолько медленный, что видео я там не смотрел.

Еще совсем маленьким я ходил на стройки, играл в разные спортивные игры, развивался. Еще я постоянно тренировался в речке, за что меня прозвали "прыгун в воду". То есть любой экстрим, любые зрелищные фишки, - все это было мое.

- Сколько тебе было лет?

- Не могу сказать точно. Я был настолько мал, что даже еще в школу не ходил, а в школу я пошел в пять с половиной лет.

- Что за рекорд ты поставил?

- Самое длинное сальто от стены. Я делал с трех шагов сальто от стены, подо мной проезжала машина для зрелищности. Мой рекорд – 3,24 метра, а до этого британский спортсмен прыгнул на 3,04 в длину.

- Какие еще рекорды ты бы хотел установить?

- Меня не особо интересуют рекорды, я не хочу пиариться и не гонюсь за этим. Так бы я хоть каждый день их ставил (смеется).

- Где ты сейчас живешь и что делаешь?

- Я уже шесть или семь лет живу в Питере. Там постоянно происходят какие-то мероприятия. Кроме того, я работаю тренером в зале, обустроенном специально для паркура. Я обучаю различным прыжкам на батуте, причем у моих учеников нет ограничений в возрасте. Хотя сам я заниматься в залах не люблю.

