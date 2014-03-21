"Теплые" выходные: от экстремального фестиваля до ирландской недели

Фото: M24.ru
В эти выходные, наконец, ожидается потепление – в столице будет около +10 градусов, поэтому можно смело выбираться на улицу. Тем более, что для москвичей организуют самые разные развлечения: праздник весеннего равноденствия, фестиваль экстремальных видов спорта, закрытие фестиваля Irish Week 2014 и многое другое.
Суббота, 22 марта
Утро
В столичных вузах с 10 утра начнутся лекции и мастер-классы, на которых расскажут об изучении иностранных языков, акробатике, актерском мастерстве и многом другом.
Так, в Российском государственном университете физической культуры состоится открытый урок по базовой акробатике и мастер-класс по новой системе общефизической подготовки "КроссФит". А в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики познакомят с новыми методами изучения иностранных языков.
Место: столичные вузы
Стоимость: бесплатно\регистрация.
Кому идти: школьникам, и тем, кто хочет увеличить свой багаж знаний.
Фото: ИТАР-ТАСС
День
С 13.00 в "Лужниках" начнется празднование дня весеннего равноденствия "Навруз-2014". Там выступят творческие коллективы и мастера искусств России и СНГ, а также ансамбли и фольклористы в национальных костюмах. На мероприятии будут работать выставки народного творчества и традиционных ремесел. Дети и родители смогут поиграть в народные игры и продегустировать национальные блюда разных народов.
Место: "Лужники"
Стоимость: бесплатно.
Кому идти: тем, кто хочет встретить весну народными гуляниями.
Вечер
В "Олимпийском" в 16.00 стартует Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв". Зрители понаблюдают за состязаниями по мотофристайлу, роллерспорту, фристайлу на снегоходах и воркауту.
Место: Спорткомплекс "Олимпийский".
Стоимость: от 550 рублей.
Кому идти: любителям экстрима, желающим повысить уровень адреналина в крови.
Воскресенье, 23 марта
Фото: M24.ru
Утро
В это воскресенье закроется каток "Лед" в парке "Сокольники". Под конец работы этого состоится торжественная церемония закрытия. Каток открылся в минувшем году первым - еще в середине октября - и продержался дольше всех.
Место: парк "Сокольники".
Стоимость: от 150 рублей.
Кому идти: тем, кто хочет проводить зиму весело и с пользой для здоровья.
Фото: park.sokolniki.com
День
В этот день начнут отмечать закрытие "Недели Ирландии-2014". В кинотеатрах покажут ирландские фильмы, в Центральном доме художника организуют ирландский паб, а само закрытие состоится в столичных барах.
Место: ЦДХ, кинотеатр "Горизонт", бары.
Стоимость: от 400 рублей.
Кому идти: тем, кому небезразлична ирландская культура.
Фото: gogolcenter.com
Вечер
В рамках фестиваля "Кабаре" коллектив Dakh Daughters в 20.00 обещает создать в Гоголь-центре атмосферу французского салона, в котором Мирей Матье подружилась с Мэрилином Мэнсоном. В основе текстов песен - украинская поэзия и фрагменты популярных хитов начала и середины XX века.
Место: Гоголь-центр
Стоимость: от 700 рублей.
Кому идти: любителям ретро-стиля и тем, кто хочет оказаться в эпохе кабаре-салонов.