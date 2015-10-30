Россияне стали меньше верить в приметы и народных целителей – опрос

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Россияне стали меньше верить в приметы, паранормальные явления и народных целителей, чем 25 лет назад. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос провели 17-18 октября среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.

Как показал опрос, исключение составляют предсказания, колдовство и общение с духами. 55 процентов опрошенных считают возможным предсказывать будущее, не верят в это 38 процентов.В 1990 году верящихи не верящих составляли 43 процента и 21 процент, 36 процентов не могли дать определенного ответа.

Больше стало тех, кто считает, что некоторые люди имеют колдовские силы и способны наводить порчу - 48 процентов опрошенных в 2015 году, против 37 процентов в 1990 году. При этом, положительный ответ чаще давали женщины - 58 процентов и жители малых городов - половина всех опрошенных.

Среди мужчин верят в порчу 36 процентов опрошенных, почти столько же москвичей и петербуржцев - 38 процентов. Доля не верящих в колдовство также возросла с 33 до 44 процентов.

Приметам, как 25 лет назад, сегодня верит половина россиян, женщины в два раза чаще, чем мужчины - 62 процента против 36. Возросло число тех, кто не воспринимает приметы всерьез. Сейчас такой ответ дали 42 процента опрошенных, против 26 процентов 25 лет назад.

Вера россиян в астрологические прогнозы осталась на уровне начала "нулевых" годов. 33 процента в 2000 и 31 процент в 2015 году. Наибольшее количество положительных ответов дали женщины - 41 процент и молодые люди в возрасте 18-24 лет - 42 процента. Сомневаются в прогнозах астрологов 62 процента соотечественников, против 56 процентов ранее опрошенных.

Доверие к народным целителям у россиян также спало. В 1990 году большая часть сограждан верила в возможность излечения болезней гипнозом - 63 процента. Сегодня так считают 41 процент опрошенных.

Возможность передачи мыслей на расстоянии 25 лет назад не вызывала сомнений у 41 процента, сегодня – только у 28. Также увеличилось число недоверия: в настоящее время 64 процента россиян считают это невозможным. Ранее не верили 26 процентов.

В способность перемещать предметы усилием мысли в начале 90-х верили 24 процента, сегодня только 19.

Наибольшее недоверие у россиян вызывают спиритические сеансы: общение с душами умерших сегодня считают возможным только 16 опрошенных. При этом в 1990 году этот показатель был еще более низким – 10 процентов.

