Экспрессу Рязань-1 – Москва назначена дополнительная остановка

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Экспресс № 7045 Рязань-1 – Москва Казанского направления будет делать дополнительную остановку с 18 апреля 2016 года, сообщает пресс-служба ЦППК.

Поезд, отправляющийся из Рязани в 16:53, после остановки на станции Голутвин в 18:08, будет дополнительно останавливаться на платформе "88 километр" в 18:31, после чего прибудет в Москву к 19:52. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании ввели такие изменения по заявкам граждан в целях улучшения качества обслуживания.

Ранее сообщалось, останавливаться на дополнительных станциях также будут электрички на семи направлениях Московской железной дороги 24 апреля и 1 мая. В связи с увеличением пассажиропотока в Вербное Воскресенье и Пасху, дополнительные остановки появятся, в частности, у пяти поездов Горьковского и Курского направлений.