Эксперт Брайан Трейси расскажет об антикризисном мышлении в бизнесе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Центре международной торговли 17 июля пройдет бизнес-завтрак с Брайаном Трейси на тему "Антикризисное мышление в бизнесе".

Брайн Трейси - всемирно известный эксперт по системному развитию бизнеса и автор более 60 книг и 300 обучающих видео- и аудио- курсов на тему развития бизнеса, менеджмента и самореализации. Его программа "Психология достижений" стала мировым бестселлером и была переведена на десятки языков.

По мнению Трейси, современный руководитель должен уметь предвидеть и решать проблемы. "От того, как он это делает сегодня, будет зависеть успех команды и бизнеса завтра", - считает эксперт.

Во время бизнес-завтрака Трейси расскажет как применять модель 7R и систему антикризисного мышления в стратегическом планировании компании и поделится опытом по адаптации компании к новым условиям ведения бизнеса.