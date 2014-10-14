Тайные опыты доктора Иванова: Кому понадобился гибрид обезьяны и человека

"Нераскрытые тайны": Советский Франкенштейн

Биолог Илья Иванов. Почему он стал прототипом повести Булгакова "Собачье сердце"? Для чего Иванов пытался скрестить обезьяну и человека? Зачем Стране Советов понадобился такой гибрид? И чем закончились эти опыты? Об этом читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Обезьянье сердце

1926 год. Москва. Ночную тишину квартиры Михаила Булгакова вдруг разрывает резкий и требовательный звонок в дверь. Ворвавшиеся люди в штатском ищут только одно – рукопись новой книги писателя "Собачье сердце".

Автор повести слишком близко подобрался к государственной тайне. Его профессор Преображенский, который пересаживает собаке гипофиз человеке, не выдумка. В Советском Союзе ведутся похожие эксперименты, вот только скрестить пытаются человека и обезьяну.

В 1924 году умирает Ленин. Его смерть стала отправной точкой для этих событий. Личный врач вождя пролетариата объявляет, что он преждевременно состарился – много работал. Руководство страны забеспокоилось, ведь им тоже приходится отдавать все силы народу. В это время на политическом горизонте и появляется ученый Илья Иванов.

Михаил Булгаков. Фото: ТАСС/Алексей Антонов

"Для Иванова сама идея сверхчеловека была всего лишь маркетинговым ходом, для того чтобы получить деньги на осуществление своих экспериментов, поскольку изначально его научные опыты заинтересовать государство не могли", - рассказывает сотрудник ФСБ России Александр Максимов.

Изначально идея Иванова заключалась в скрещивании человекообразной обезьяны и шимпанзе, но теперь он ставит более претенциозные задачи – найти лекарство от старения, средство для половой активности и вывести нового сверхчеловека.

"Была придумана идея сверхчеловека как большой и бесплатной рабочей силы, универсального солдата, поскольку в то время достаточно обширно в научных кругах шло общение с немцами, это же подхватила уже потом нацистская Германия, которая выделяла просто бешеные деньги на подобные эксперименты", - утверждает Александр Максимов.

Советские лидеры, едва пообщавшись с ученым мужем, готовы встать в очередь, чтобы оказаться первыми подопытными. Кем из большевиков-революционеров Иванов займется в первую очередь? Их имена будут известны лишь узкому кругу посвященных, а пока профессор сам наносит визиты.

"Он идет к председателю Совнаркома, потом к Рыкову, потом идет к Луначарскому, его принимают деятели глав науки, он общается в Наркомате просвещения на Чистых прудах со светилами научной мысли Советов, в частности, с Отто Юльевичем Шмидтом, полярником, математиком, человеком, который был передовых взглядов. И, в общем-то, все понимают, что идея эта прекрасная, и как она раньше вообще не могла прийти в голову, хотя она ошеломила тех, кто слушал Илью Ивановича", - говорит писатель и журналист Олег Шишкин.

Иванов и вожди

Автор бестселлера о секретных экспериментах Кремля Олег Шишкин обнаружил в архивах короткие стенограммы встречи Иванова с первыми лицами страны. А между тем, длились эти встречи по четыре часа. Шишкина заинтересовала фраза: "Наркомы проявили огромный интерес к опытам ученого в силу их антирелигиозной направленности". Что за ней стоит? Журналист выясняет следующее.

"Советское правительство, не просто правительство, а Управление делами Совета Народных Комиссаров, по сути, то, что бы сегодня называлось Управлением делами Президента, нашло деньги. Но задачи были более широко поставлены", - утверждает Олег Шишкин.

Так советская наука опережает европейскую. Генетик Валерий Ильинский отмечает, что в начале ХХ века вопрос улучшения рода человеческого как никогда моден. Попытаться скрестить homo sapience и обезьяну тогда – значит бросить вызов знаменитой теории Дарвина, доказать или опровергнуть, а еще лучше – вывести новый вид человека.

"Собственно, хотелось взять от человека разумность, а от обезьяны – физическую силу, с одной стороны. С другой стороны, тогда шли достаточно большие исследования Африки и, в общем-то, в Африке отношение между человеком и обезьяной бывают, в том числе, и интимные", - рассказывает научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Валерий Ильинский.

Илья Иванов. Фото: wikimedia

Иванов собирается в экспедицию в Африку. Трое высокопоставленных чиновников с нетерпением ждут его результатов. Отправка ученого проходит как в шпионском романе. Официально новые проекты Иванова решительно отклонены, сообщают все московские газеты. Спустя несколько дней в этих же изданиях публикуются обращения самого биолога, он ищет добровольцев для работы в Африке. Так создано прикрытие: профессор якобы отправляется в рядовой частный поход.

Биолог Роман Фандо раскрывает малоизвестную информацию. Оказывается, пока Иванов искал в Африке подопытных, в Стране Советов на фоне его идей уже не кажутся такими абсурдными и другие генетические проекты. Так, предлагается создать общество "Дадим здорового ребенка", то есть потомство с безупречным здоровьем и высоким уровнем интеллекта.

"В это общество должны были вступать женщины добровольно, которые должны были отделить понятие "муж" от понятия "отец ребенка", то есть женщинам предлагалось создать такую коммуну, в которой был бы один или несколько гениальных людей или физически крепких мужчин, которые бы осеменяли эту коммуну. Женщины должны были рожать детей в определенные сроки, и затем эти дети, как в инкубаторе, передавались в детские сады. В детских садах им прививалась мораль советского гражданина", - говорит старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова РАН Роман Фандо.

Опыты по созданию сверхчеловека

На этом планы революционеров не исчерпывались. Историк Елена Брызгалина отмечает, что в России еще до 1920 года было как минимум три центра по улучшению природы человека. Их научные задачи тоже были скорректированы.

"Пытались доказать, что у обычного народа есть гены гениальности, например, изучая генеалогию Шаляпина или Есенина. Но это движение за улучшение, конечно же, не обходилось без крайностей и перегибов. Например, предлагали создание банка спермы руководителей Коминтерна, для того чтобы революционное движение как можно быстрее охватило весь мир", - рассказывает историк биологии и медицины Елена Брызгалина.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В это время в Африке Илья Иванов сталкивается с неожиданной проблемой. Поимка обезьян оказалась делом хлопотным. Местные охотятся на них варварским способом: загоняют на дерево, разводят под ним костер и ждут, когда животное начнет задыхаться и упадет к их ногам. Ослабевшего примата еще избивают до полусмерти. Советский ученый допустить такого не может, да и захватить таким образом удается только обезьян-подростков. Иванов выписывает из Парижа крепкие сети и объявляет награду за охоту гуманным методом.

"Не удалось поймать таких обезьян. И более того, с ним ехал его сын. И скорее всего, сын-то и принял участие в опытах по оплодотворению самок шимпанзе, потому что эти самки были оплодотворены. Илья Иванович следил за этим процессом, при этом он должен был скрыть от местных жителей, они не должны были понимать, что происходит", - утверждает Олег Шишкин.

Иванов описывает это в своем дневнике, который Олег Шишкин обнаружил в одном из архивов. Работа шла полным ходом, как вдруг в разгар экспериментов ученого отправляют в сталинские лагеря, а его подопытные исчезают. Что пошло не так в той экспедиции? Шишкин находит любопытный документ.

На первый взгляд, это всего лишь обычная статья о буднях профессора в Африке. Там его навестил русский журналист, точнее, эмигрант, который писал для европейского издания. Вывод автора как раз и мог иметь последствия для Иванова.

"Вот он приехал к нему, стал с ним общаться, и Илья Иванович его совершенно ошарашил своими откровениями. И тогда этот человек пишет, что, видимо, тот народ, который сегодня живет в СССР, не очень устраивает кремлевскую элиту, и они решили заменить его новыми людьми, которые могут быть созданы вот таким образом", - рассказывает Олег Шишкин.

Каким же образом Иванов создает сверхчеловека в африканских джунглях, не имея в своем распоряжении лаборатории и квалифицированных помощников?

"Он делал искусственное осеменение самок обезьян человеческой спермой, он планировал делать осеменение женщин спермой обезьян, но ему, насколько известно, на это разрешения не дали. Тут вопрос этический", - утверждает Валерий Ильинский.

По другим данным, Иванов все же нарушает правила этики. Он тайком пытается проводить искусственное осеменение своих пациенток-туземок, предварительно их усыпив, но об этом случайно узнают местные мужчины. Русских врачей, как ни странно, оставляют в живых, но женщинам к ним на прием приходить запрещено.

Переполох в муравейнике

Африканский скандал становится известен в Москве. Академики шумят: он опозорил честь советского ученого. Создается специальная комиссия, чтобы расследовать эти опыты, но хода делу не дают. Партийная элита ждет результатов экспериментов Иванова. Кроме того, все помнят его прошлые заслуги.

"Он зоотехник, то есть он разрабатывал методики искусственного осеменения. Кстати, эти методики были достаточно перспективными для своего времени. Почему, потому что на Западе еще не внедрялись, он опередил западную зоотехнию на 20-35 лет", - считает Роман Фандо.

Эти методы стали мировой сенсацией. Из Германии, Австрии, Японии и даже Америки приезжали знакомиться с технологией русских.

"Прежде всего, в сельском хозяйстве, потому что после мировой войны, после голода очень важны были работы, связанные с селекцией, с выведением сильных сортов растений, прежде всего, злаковых. Потом, очень серьезные работы велись по направлению коневодства, потому что в эти годы еще никто не отменял кавалерию. Думали о выведении сильной, выносливой, военной лошади", - говорит историк Елена Сьянова.

Так, следуя методике Иванова, за один брачный сезон у лошадей жеребец мог оплодотворить не 20-30 кобыл, а 300-500. Ученый фактически спас советское сельское хозяйство и армию, а именно кавалерийские войска.

"Были опыты скрещивания домашних животных. Цель какова? Допустим, были опыты с коровами и зубрами, бизонами. Я знаю, в Аскания-Нова у него работы были. Соответственно, хотел получить корову, которая дает много мяса и молока. И чисто как домашнее животное чтоб оно было адаптировано к людям, чтобы можно было к нему подойти, подоить, обиходить его", - объясняет ведущий зооинженер ветеринарного отдела Московского зоопарка Татьяна Разумовская.

Опыты Иванова по гибридизации человека Татьяна Разумовская не признает. Возможно, потому и оборвалась успешная карьера ученого, что нарушил законы природы. Для нее это все равно что пытаться создать второго Адама. Ведь недаром церковь во многих странах запретила подобные эксперименты. При царской России Иванов тоже дальше теории не пошел.

"У нас, кстати, сейчас не то что опыты проводятся, я вот недавно в Ялтинском зоопарке была, у них родился детеныш, гибрид осла и зебры. Такое интересное создание, который сверху внешне напоминает осла, а ноги и до половины туловище полосатое. Но оно чисто внешне приятное, но не несет в себе полезных качеств", - говорит Татьяна Разумовская.

Какими полезными качествами должен обладать гибрид человека по теории Иванова? Каким образом он собирался омолодить правительства? За основу ученый берет наработки своего коллеги Сергея Воронова, проводившего исследования во Франции. Этот профессор разбогател на своем открытии.

"Он когда-то начинал все с козлов в Марокко. Он старым козлам пересаживал молодые железы молодых козлов. И козлы действительно из седых превращались вновь в черноволосых, в брюнетов, возвращалось былое половое влечение. И многие люди с деньгами решались на эти операции и действительно достигали результатов", - рассказывает Олег Шишкин.

Обезьяны-коммунисты

Иванов идет дальше. Он предлагает помимо этой услуги создать целую отрасль в стране – обезьяноводство. Советский Союз только что вышел из тяжелой Первой мировой войны. Страна разрушена, людей погибло миллионы.

После смерти Ленина, когда к власти приходит Сталин, он лично покровительствует разного рода секретным разработкам. Так, как охранялась информация по производству сверхчеловека, позже только охранялась тайна атомной бомбы.

"Страна ставила перед собой цель создать гибрид, обладающий особыми свойствами: свойством физической выносливости, легкой покорности, уважения к вертикали власти. Предполагалось, что из всех вожделений самым главным будет половое. Предполагалось, что такой гибрид будет очень быстро расти, начиная с самого раннего возраста, и даже штрихами описывалась возможность сфер использования этих гибридов. Например, на тяжелых работах в шахтах или в качестве солдат", - утверждает Елена Брызгалина.

Иванов спешит. В научном мире у него уже появляются конкуренты, ведь свою теорию он выдвинул еще в 1910-м на Международном конгрессе зоологов в Граце и произвел фурор среди ученых. Уже сразу в нескольких странах пытаются воплотить его идею на практике.

"В Голландии был человек, который собирался это сделать, и в Польше был такой человек. И в Голландии достаточно быстро стал собирать деньги, пока королевская семья не узнала, в чем, оказывается, суть этих опытов. Потом они все-таки решили: нет, на это мы денег не дадим, это уже за гранью добра и зла. Более того, он еще остракизму подвергся. Илья Иванович даже деньги ему какие-то оставил, потому что этот человек был уже без средств к существованию, с ним никто не хотел иметь дела. А Илья Иванович был в более выигрышном положении", - считает Олег Шишкин.

Фото: ТАСС/Василий Егоров

Вся Европа в начале ХХ века говорит о евгенике – это революционное направление в генетике занимается поиском путей улучшения наследственных свойств человека. И в то же время Старый Свет не готов к таким опытам.

В светских салонах предпочитают обсуждать роман столетней давности английской писательницы Мэри Шелли о Франкенштейне, гадать, кто был прототипом и возмущаться, как это античеловечно. Позже евгеника и вовсе станет ассоциироваться исключительно с нацистской Германией. Как это произошло?

"Гитлер в своей Mein Kampf писал о том, что нужно избавиться от негативных наследственных задатков, и в Германии были проведены даже стерилизации наследственно-дефективных людей, душевнобольных людей. Очень много людей погибло в газовых камерах, были уничтожены, с его точки зрения, расы, которые не должны были жить. Почему идеи не прижились? Потому что не только моральные принципы нарушались, но и с точки зрения науки стерилизация наследственно-дефективных не приводит к лиминированию или к уменьшению слабой наследственности", - говорит Роман Фандо.

Елена Сьянова – эксперт по Третьему Рейху. По ее мнению, параллели между идеями нацистской Германии и работами русского ученого по созданию сверхчеловека неслучайны.

"Элита всех стран предчувствует очередной мировой катаклизм, предчувствует, что наступают кризисные времена, и нужно думать о том, кого бросать в бой. Заметьте, эти исследования не планируют развития интеллекта, развития гибкости мышления, развития кругозора, речь идет о выносливости: мало ест, мало спит, выполняет приказы", - рассказывает Елена Сьянова.

В 1947 году на Нюрнбергском процессе евгенику причисляют к вещественным доказательствам преступлений нацистов против человека. Кстати, гитлеровцы пошли дальше Иванова. Они занялись исследованием хромосом человека и свиньи.

"Сейчас ученые пришли как раз к тому, что человек по своей физиологии ближе к свинье, чем к обезьяне. И вот они были первыми, кто заявил эту тенденцию. Но были ли такие опыты произведены, на самом деле мы этого не знаем. Вероятно, были, но засекреченные. И очень многие документы, связанные с такими опытами, в последние месяцы войны были уничтожены. Поэтому здесь остаются только версии. Хотя в гиммлеровском замке Вевельсбурге было несколько секретных лабораторий, там, вероятно, проводились очень серьезные опыты, связанные и с генетикой", - утверждает Елена Сьянова.

Из триумфаторов в проигравшие

1927 год. Москва. Возвращение Ильи Иванова из Африки. Друзья и ученики едва узнают профессора – он в ужасном состоянии, вид неряшливый, нос опухший, глаза красные, словно только что рыдал. От триумфатора, каким он был, когда отправлялся в Гвинею, не осталось и следа.

Как оказалось, ученый потерял почти весь свой драгоценный груз, а именно оплодотворенных обезьян, в погоне за которыми в джунглях едва не погиб его сын и из-за которых на него самого ополчились туземцы. Подопытные животные погибли от неизвестной болезни.

"При вскрытии, когда самки пали, ничего, они совершенно были пустые, то есть беременности не было. А тех шимпанзе, которых он привез, с которыми он в России работал, там тоже ничего. Я думаю, что у него ничего не получилось", - считает Татьяна Разумовская.

Так же решили и члены правительства. Иванов понимает, чем это может обернуться. Деньги из госказны растрачены, а предъявить чудо научной мысли он не может. Выжили только четверо из дюжины. И он решает пожертвовать ими.

"Обезьяны, которые все-таки были доставлены в советскую Россию и которые жили потом в Сухумском обезьяньем питомнике, они попали уже в Москву, их привезли на улицу Грановского, и там находились построенные новые здания от Наркомздрава, которые входили в Лечебно-санитарное управление Кремля. И там проводились операции по пересадке половых желез обезьян членам советского правительства, в общем, элите и знати", - утверждает Олег Шишкин.

Так кто были эти люди? И чем закончилась для них пересадка органов?

"Возможно, это был Куйбышев, возможно, это был Менжинский – это был один из самых высокопоставленных сотрудников ОГПУ. Возможно даже, это был Алексей Максимович Горький, настолько это было все интригующе. Конечно, в случае с Горьким не произошло чуда, хотя он продолжал жить, а что касается других, то мы знаем, что они скоропостижно скончались", - заявляет Шишкин.

Вскоре поплатится жизнью за свои эксперименты и профессор. А пока операция проведена успешно. Иванов воодушевлен – ему снова доверяют. Ему предоставляют специальный заповедник в Сухуми для дальнейших работ.

"Сейчас понятно, что в целом от генома человека обезьяны сильно отличаются. Основное отличие в том, что просто разное количество хромосом у человека и обезьяны. У человека 23 пары, а у обезьяны 24 пары хромосом. Даже если теоретически можно создать такую гибридную клетку, в которой будут хромосомы человека и обезьяны, сразу бы возникли проблемы с размножением этой клетки, делением этой клетки. Гибрид был бы все равно стерилен", - говорит Валерий Ильинский.

В Сухуми же опыты снова идут полным ходом. Здесь даже не приходится утаивать суть экспериментов. У Иванова нет отбоя в донорах спермы и в суррогатных матерях, готовых выносить гибридного малыша. Люди стремятся поработать во благо советской науки бескорыстно.

"Это уже 20-30-е годы. Много было такого, чего отрицание было. Соответственно, понятно, что мы выше Бога, выше вообще всего и мы можем все, в том числе и скрестить обезьяну с человеком. Поэтому я думаю, сейчас такого вопроса – проводить опыты – не было бы. Как раньше – партия пошлет, и все будет. Видимо, на таком уровне все это было. Люди были озарены какой-то идеей. Это был не гипноз, а отключалось какое-то сознание, хотелось что-то сделать", - рассказывает Татьяна Разумовская.

Снова за старое

Но Иванову подопытных недостаточно. Снова нужны обезьяны. И он решает переехать со всей Сухумской лабораторией в уже знакомую африканскую Гвинею. Согласовывать отъезд с партией профессор опрометчиво не стал. Сталин в шоке.

По приказу вождя НКВД срочно вызывают ученого в СССР. Уверяют, что это важно, речь пойдет о судьбе его экспериментов. Иванов бросает все и мчится в Москву. На вокзале его арестовывают. А в это же время в стране разворачивается первое дело врачей. Один за другим таинственно умирают партийные деятели. Ведется расследование. Скончались и пациенты Иванова.

"Сталин увидел, что врачи могут быть опасным оружием этого класса подавленного капиталистического, который будет проводить какую-то свою тайную политику там, находясь в операционных, или неправильное лечение применять, которое тоже может человека довести до смерти. И конечно, это отразилось и на судьбе Ильи Ивановича Иванова. Он был схвачен, ему инкриминировалась попытка реставрации капиталистического строя в СССР, хотя у него для этого были всего лишь инструменты зоотехника", - считает Олег Шишкин.

Иванов получает пять лет лагерей, но за него заступаются видные академики Вавилов и Павлов, и через два года его амнистируют. Это время он проводит в ссылке в Казахстане. Но остановились ли на этом эксперименты? Как ни странно, нет.

Фото: ТАСС/Евгений Шлей

Останавливать профессора не стали. В Алма-Ате в закрытой шарашке, как называли в советские годы научотделы при зонах, он продолжает свои исследования. Идея Иванова скрестить человека и обезьяну, даже с точки зрения современной науки, не кажется такой уж надуманной. К примеру, некоторые ученые считают, что СПИДом люди заразились вовсе не от укуса шимпанзе.

"Не очень ученые об этом говорят, но, например, многие склоняются к тому, что причина возникновения вируса иммунодефицита человека, была не в простом укусе, как некоторые говорят, а что проблема была именно в отношениях между людьми и обезьянами, потому что изначально вирус иммунодефицита человека – это вирус от обезьяны", - утверждает Валерий Ильинский.

Правда, официально наука признает факт смешения человеческих видов, по сути, разных приматов. Это произошло в процессе эволюции около 40 тысяч лет назад.

"Человек современного типа, то есть homo sapience sapience скрещивался с другими подвидами человека. Скрещивался с неандертальцем, с человеком денисовским и даже, наверное, с так называемым homo erectus, от которого мы получили замечательный ген, называющийся микроцефалин. Если он плохо работает, у нас наступает болезнь микроцефалия, но, с другой стороны, этот ген позволяет нашему мозгу расти", - объясняет Олег Шишкин.

Не прекращая поиски

Опыты по скрещиванию людей и животных проводились в древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции, Древнем Риме. Почти в каждой из культур сохранились мифы об этом, как мир населяли существа с телами лишь наполовину человеческими.

"Но надо понимать, что сама идея улучшить человека – идея старая – в ХХ веке наполнилась новым содержанием в связи с развитием науки: поставить на место Бога Творца человека, для того чтобы именно от человека исходил пафос преобразования. И преобразовывать пытались все: от социальных структур, социальных иерархий до природы человека. Почему? Потому что если человек владеет возможностями науки для улучшения природы, он эти возможности может обратить на самого себя. Поэтому несколько причин вызвало этот феномен сращивания политики и науки, биологии в частности, в нашей стране", - рассуждает Елена Брызгалина.

Можно сказать, эксперименты Иванова не прекращаются до сих пор. Идея сверхчеловека по-прежнему пользуется успехом.

"Порядка 20 лет подобные проекты реализуются в Сингапуре, когда интеллектуально развитых мужчин и женщин с помощью специальной компьютерной программы соединяют друг с другом в так называемых любовных круизах, и детям, которые рождаются в результате таких поездок, гарантируется место даже в элитарной школе на будущее.

Буквально несколько лет назад Китай объявил мощнейший государственный проект, связанный с выращиванием сверхлюдей. Они отобрали пробы у порядка 2 тысяч интеллектуальных людей, зарекомендовавших себя в разных сферах по всему миру, и пытаются осуществить сканирование генома, для того чтобы выделить какие-то генетические маркеры одаренности", - рассказывает Брызгалина.

Возможно, так же, как в зоотехнике, Иванов несколько опередил время и в генетике. Сотрудник спецслужб Александр Максимов утверждает, что за арестом ученого и последующей ссылкой стояла другая причина. Изолируют его подальше от столицы не из-за гнева Сталина.

"Арестовывают его по простой причине, поскольку результаты его исследований в России по соображениям секретности не публиковались, а он, как истинный фанатик своего дела, хотел их предать широкой огласке и попытался передать данные материалы за границу. Сотрудники ОГПУ это перехватили", - говорит Александр Максимов.

Сведения о том, как погиб ученый, разнятся. По одним данным, Иванов умер от гриппа, по другим – от инсульта. А в Сухуми до сих пор живет легенда, что он стал жертвой охранника, который сошел с ума, присматривая за подопытными профессора. Однажды сторож выпустил всех обезьян, а Иванова нашел и застрелил.

"Перед самым отъездом в Москву он скоропостижно скончался. И примечателен тот факт, что секретность была настолько высока, что некролог о его смерти появился только спустя год", - вспоминает Александр Максимов.

Судьба питомцев профессора неизвестна. Официальная версия гласит, что они погибли, но есть мнение, что некоторым подопытным удалось выжить. Якобы, загадочный снежный человек – это результат как раз экспериментов Иванова.

"Дело в том, что точных доказательств того, что из этих экспериментов что-то получилось, нет. В общем-то, люди склонны предполагать, что гибридов между человеком и обезьяной быть не может. И скорее всего, его эксперименты были провальными. Хотя некоторые ученые предполагают, что, возможно, где-то в каких-то записях можно предположить, что у него что-то получилось", - считает Валерий Ильинский.

Дело его живет

Несмотря на смерть Ильи Иванова, весной 32-го года его проект в Советском Союзе продолжается. Возможно, поэтому роман Михаила Булгакова «Собачье сердце» увидит свет только в конце перестройки. Что же осталось от идеи Иванова?

"В середине ХХ века евгеника, очень сильно скомпрометированная, конечно, нацистскими исследователями, но она еще имела место. И наше руководство прекрасно знало, что и в Соединенных Штатах, и в Германии, в новой Германии, и в Британии, и в Японии, прежде всего в Японии, такие исследования ведутся. Поэтому какой-то интерес был в СССР. Везде есть какие-то секретные разработки, есть сверхновое направление, под которое дают деньги обычно наши спецслужбы. Я думаю, что такие работы ведутся", - говорит Елена Сьянова.

Авторитетный в начале карьеры ученый-зоолог Иванов в конце жизни заработал репутацию не иначе как советского Франкенштейна и шарлатана. Но в архивах до сих пор хранятся результаты его исследований.

"В то время, когда он делал свои эксперименты, генетика только-только начала развиваться. Тогда не было известно про структуру молекулы ДНК, не было известно довольно много из того, что сейчас известно. Поэтому, в принципе, Иванов сделал достаточно революционные эксперименты, которые на тот момент казались достаточно интересными. Сейчас понятно, что его эксперименты во многом были обречены на неудачу, но, тем не менее, как к ученому к Иванову отношение достаточно уважительное", - рассказывает Валерий Ильинский.

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Возможно, на его ошибках кто-то учится, ведь пересадка органов, вопрос совместимости органов человека с животными, средство от старости на сегодня самые востребованные задачи в науке.

"Мы отторгаем естественным путем чужеродный белок, поэтому сейчас технологии шагнули гораздо дальше, и проще просто клонировать какие-то ткани, какие-то органы, и эти органы потом пересаживать в человека. Более того, существует уже 3D-принтеры, которые способны воспроизводить полностью идентичные нашим белкам, идентичные нашим структурам такие же подобные структуры, это могут быть клетки, это могут быть ткани, это могут быть органы, и вот эти органы могут уже безболезненно пересаживаться человеку. И идеи сверхчеловека не погибли", - утверждает Роман Фандо.

"Сегодня в мире есть две группы стран. Первая группа – это те страны, которые полностью запрещают эксперименты с эмбрионами человека, а любая гибридизация – это экспериментирование. Есть вторая группа стран, которая регламентирует эксперименты над эмбрионами, в принципе их разрешая.

И вот, как правило, эта регламентация сводится к тому, что эмбрион выращивается до 14-го дня, это связано с возможностью получения стволовых клеток и их потенциальным использованием в терапевтических целях, но дальше эмбрион должен уничтожаться", - говорит Елена Брызгалина.

Уничтожено было и детище Иванова – Сухумский питомник. Правда, произошло это уже в 90-е годы. Тогда прыгающие по городским улицам шимпанзе были здесь обычным явлением. Они сбегали, их отыскивали и отстреливали. Сухумцы вздрагивали от этих выстрелов по ночам. Ходили слухи, что на обезьянах испытывали новые лекарства и даже бактериологическое оружие. Идеи профессора к тому времени были уже забыты.

"С точки зрения науки, во-первых, можно было бы получить промежуточный организм между приматами и человеком, но такого не получилось, к сожалению или к счастью, потому что, во-первых, у человека 46 хромосом, а у шимпанзе, с которыми проводили скрещивание, 48. И чисто методически и чисто цитологически очень тяжело провести подобные скрещивания", - рассуждает Роман Фандо

Уничтожает свое детище и профессор Преображенский. У героя повести Булгакова, в отличие от профессора Иванова, эксперимент получился. Вот только новый подвид homo sapience оказался воплощением не лучших, а худших качеств человека.