Столичные энтузиасты поедут в экспедицию по следам открывателя Байкала

Фото: ИТАР-ТАСС

В честь 370-летия открытия озера Байкал 27 июня в столице стартует географическая экспедиция по следам первооткрывателя природного заповедника Курбата Иванова. Автомарш "Открытие Байкала" пройдет через Казань, Тобольск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск, рассказал в эфире "Москва FM" заместитель главного редактора журнала "Воинское братство" Александр Орлов.

"Нас очень заинтересовала фигура Курбата Иванова – тобольского казака, который имеет пальму первенства открытия озера Байкал для России. Мы хотим собрать материал о нем и побывать на местах, где бывал его отряд", – сообщил Орлов.

Экспедиция планирует посетить Усть-Кут, Верхоленский острог и часть пути отряда Курбата по направлению к Байкалу. Путешественники-энтузиасты хотят найти место, где он вышел непосредственно к озеру. В Тобольске путники планируют встретиться с историками и краеведами.

В Иркутской области участники акции намереваются проехать около 1000 км по местам первых поселений сибиряков в верховьях Лены и в Приангарье.

В автомарше примут участие энтузиасты, которые оставили свои заявки на включение в экспедицию в группе в Facebook. Судя по страничке акции, путешественники планируют вернуться в столицу 15 июля.

Добавим, одновременно с автомобилями из Москвы в сторону Байкала отправятся внедорожники из Владивостока.