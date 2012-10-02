Как живется работающим в Москве иностранцам

Телеканал "Москва 24" и Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы запускают новый телепроект – серию видеороликов "Москва глазами иностранцев". Гости столицы, восхищенные культурным наследием великой страны, западные специалисты, черпающие новые идеи в шумной жизни мегаполиса, граждане развивающихся стран, всегда мечтавшие жить в большом городе – все герои роликов видят Москву по-своему. Смысл их рассказов легко понятен любому зрителю, несмотря на акценты и культурные различия: Москва – многонациональный и гостеприимный город, где каждый может найти занятие по душе.

Перуанка Паулет живет в России более десяти лет

Паулет приехала из Перу в Россию десять лет назад. У нее была мечта – жить в Москве. Когда она впервые спустилась в метро, то была поражена.

"Это не станции, это чудо, это музей. Здесь не только искусство, не только история города, но также и традиция", – говорит Паулет.

Итальянец Рафаиле сходил на экскурсию на один из рынков

Рафаиле – итальянец, он работает поваром в кафе "Верона". Рафаиле пришел на экскурсию на один из московских рынков. Ходить по рынку приятно – продавцы приветливые, и все можно попробовать, считает он.

Французу Нарану нравится, что русские любят футбол так же сильно, как и французы



Наран уже несколько лет живет и работает в Москве. Каждый понедельник после работы он со своими коллегами играет в футбол. Ему нравится, что россияне любят футбол так же сильно, как и французы. Он не понимает, откуда такая любовь, но это и не важно.

Китаец Хуан уверен, что "круче Москвы города нет"

Китаец Хуан много слышал о Москве и наконец приехал в столицу. "Москва – очень крутое место, я его люблю", - говорит Хуан и добавляет, что "круче Москвы города нет".

Так как москвичи по-китайски не говорят, Хуан решил изучать русский язык.

Американец Брюс работает преподавателем в Москве и в свободное время занимается фотографией – его вдохновляют виды столицы



Американец Брюс рассказывает о своей жизни. Он работает преподавателем в Москве и решил в свободное время заняться фотографией – его вдохновляют виды столицы. Скоро откроется выставка его фотографий.

"Приезжайте в Москву и найдите здесь себя, как это сделал я", - говорит Брюс.

Добро пожаловать!