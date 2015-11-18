Парк Горького разработал аудиогид с экскурсией

Фото: izi.travel/ru

Парк Горького разработал бесплатный аудиогид с обзорной экскурсией по парку – совместно с сервисом мобильных аудиогидов izi.TRAVEL.

С помощью приложения все желающие пройдут от главного входа в парк до Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. К слову, главный вход сегодня можно сравнить с его версией во времена Советского Союза. Гид также дополнен фотографиями тех скульптур и строений, которые не сохранились до наших дней.

Гости познакомятся со специально разработанным маршрутом, прогуляются по Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке архитектора И.В. Жолтовского.

Уже сегодня скачать приложение могут обладатели смартфонов на платформах iOS, Windows Phone и Android. Кроме того, аудиогид можно получить, отсканировав QR-код на зимней карте в парке.