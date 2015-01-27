Прогулки по Москве: что смотреть в Крылатском

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.



Мы уже писали об окраинах Москвы, где можно неплохо провести время. На этой неделе снова вспоминаем о жизни за пределами Третьего транспортного и рассказываем, где гулять в Крылатском. А посмотреть здесь есть на что: неофициальный символ района с крылатой девочкой, дом Ельцина, дом "Кардиолог" и конечно, Крылатские холмы.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На первый взгляд район напоминает набор панельных многоэтажек разных цветов и времени постройки. Поселение в этом месте существует с XV века. Исторически сложилось так, что территории Крылатского всегда принадлежали правителям: от Ивана Грозного до первого царя рода Романовых Михаила. Интересно, что даже в 1990-е там жили Ельцин, Лужков и другие политики.

Из-за реки, леса и площадки, с которой открывался красивый вид на город, район всегда считался одним из самых живописных в городе. Кроме того, Крылатское не только симпатичный, но и экологически чистый район.

Памятник девочке на шаре, рядом с домом 2 на Осеннем бульваре



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Памятник крылатой девочке - неофициальный символ района. Крылья у героини появились из-за названия района. Однако есть мнение, что слово Крылатское не имеет отношения к крыльям и, на самом деле, называется в честь села Крылецкое, которое появилось на этой территории пять веков назад.

Комментарий жителя Екатерина Медведева: "По мне так это самый замечательный, чистый, спокойный и зеленый район Москвы. С одной стороны Крылатские холмы, с другой – лес. И контингент людей здесь приятный живет. В школе № 1304, где я училась, была очень хорошая, душевная компания. Все выросли успешными людьми. Вспоминаю, как года четыре назад я гуляла с другом по Крылатским холмам. Мы забрались на гору, откуда открывается шикарный вид на Москву. Друг огляделся и сказал: "Ты отсюда никогда не уедешь!". И это действительно так. Мне однажды пришлось пожить в Новогирееве около года, после этого решила, что из Крылатского больше никогда не уеду".

"По мне так это самый замечательный, чистый, спокойный и зеленый район Москвы. С одной стороны Крылатские холмы, с другой – лес. И контингент людей здесь приятный живет. В школе № 1304, где я училась, была очень хорошая, душевная компания. Все выросли успешными людьми. Вспоминаю, как года четыре назад я гуляла с другом по Крылатским холмам. Мы забрались на гору, откуда открывается шикарный вид на Москву. Друг огляделся и сказал: "Ты отсюда никогда не уедешь!". И это действительно так. Мне однажды пришлось пожить в Новогирееве около года, после этого решила, что из Крылатского больше никогда не уеду".



Гребной канал, Крылатская улица, дом 12, строение 1



Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

На самом большом гребном канале в Москве проходят тренировки по гребле на байдарках и каноэ и соревнования по тем же видам спорта. Простым жителям района и тем, кто приезжает туда погулять, подойти к самому каналу не удастся, но сделать пару красивых кадров издалека получится.

Велотрасса, Крылатская улица, дом 10



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Так велодорожка выглядит в теплое время года. Фото: moscowwalks.ru

Большую велотрассу в Крылатском открыли к Олимпиаде 80 года, и она функционирует до сих пор. Летом там катаются на велосипедах и роликовых коньках, зимой на лыжах. В любое время года - бегают, хотя вдоль маршрута стоят таблички, сообщающие, что бегать, ходить и катать детские коляски запрещено. Трасса состоит из двух кругов - большого (13, 6 километров) и малого (4, 2 километра). Говорят, тринадцатикилометровая трасса намного увлекательнее.

Комментарий жителя Владимир: "Моей семье повезло поселиться рядом с метро, школой и Крылатскими холмами. Собственно, эти холмы и являются главной достопримечательностью района - в зимний период сюда стягиваются покататься по склонам не только местные жители, но и пипл с других районов. Присутствует прокат тюбингов, лыж, сноубордов и разных приспособлений для них. Работает подъемник. "Моей семье повезло поселиться рядом с метро, школой и Крылатскими холмами. Собственно, эти холмы и являются главной достопримечательностью района - в зимний период сюда стягиваются покататься по склонам не только местные жители, но и пипл с других районов. Присутствует прокат тюбингов, лыж, сноубордов и разных приспособлений для них. Работает подъемник. В теплое время холмы также не скучают - приятно прогуляться по парку на круглогодичный родник или покататься на велосипеде. Кстати, велосипедисты (да и я тоже) любят оккупировать холмистые асфальтовые дорожки парка, иногда проводятся соревнования в этом виде спорта. Признаюсь честно - бывали у нас и не самые трезвые посиделки с гитарами и шашлыками в самых скрытных и неприметных местах парка. Однажды даже пришлось убегать от конной полиции - все-таки штрафы за розжиг костров и распитие алкоголя весьма внушительны".



Крылатские холмы, улица Крылатские холмы



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

175 зеленых гектаров для тех, кто ищет тишины и гармонии с собой и природой. В парке много растений и животных (если повезет, увидите, например, зайца-русака или летучую мышь вида рыжая вечерница) и сравнительно немного людей. Основной контингент - местные пенсионеры, мамы с детьми и спортсмены. С 1998 года парк считается особо охраняемой территорией. Главное достоинство заповедника - панорамный вид на Москву и, в частности, на Живописный мост в Серебряном бору.

Церковь Рождества Пресвятой богородицы, Крылатские Холмы, 12



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Каменный храм, который находится в Крылатском сейчас, построили в 1876 году. Это третья церковь, возведенная на этом месте. В первом здании в 1554 году останавливался Иван Грозный на Рождество, но сама постройка сгорела в 1713. После там возвели деревянный храм, который впоследствии заменили каменной постройкой. Сейчас помимо традиционных служений в церкви проходят встречи с православным психологом и бесплатные юридические консультации. Каждое воскресенье преподаватель духовной академии проводит занятия по Закону Божию, где рассказывают о православных традициях. Также служители церкви ведут страницу храма во "ВКонтакте" и на Facebook.

Комментарий жителя Татьяна: "Прожив тут свои 24 года, проведя детство в этих дворах, работая в Бизнес-центре этого района я прихожу к мысли, что, наверное, никогда его не покину. Это отличное место в городе, где можно сочетать не только уют, чистоту, природу, тишину, спокойствие, но и экстремальные виды спорта, активный образ жизни, работу и еще море всего. Каждому тут найдется место и занятие по душе.

Я уверена, что увидев своими глазами прекрасный вид на Москву с Крылатских холмов, никто не окажется равнодушным и захочет вернуться сюда хотя бы еще раз".

Татьяна: "Прожив тут свои 24 года, проведя детство в этих дворах, работая в Бизнес-центре этого района я прихожу к мысли, что, наверное, никогда его не покину. Это отличное место в городе, где можно сочетать не только уют, чистоту, природу, тишину, спокойствие, но и экстремальные виды спорта, активный образ жизни, работу и еще море всего. Каждому тут найдется место и занятие по душе.Я уверена, что увидев своими глазами прекрасный вид на Москву с Крылатских холмов, никто не окажется равнодушным и захочет вернуться сюда хотя бы еще раз".

Дом Ельцина, улица Осенняя, дом 4, корпус 2



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Шестиэтажный дом из красного кирпича изначально строился как кардиологический центр, но идею забросили. И только в 1993 Борис Ельцин предложил достроить здание и заселить его людьми. Среди владельцев квартир оказался сам Ельцин и его коллеги - бывший московский мэр Юрий Лужков, экономист Егор Гайдар и политик Виктор Черномырдин. Сейчас здание обнесено забором, и попасть туда можно, если у вас есть хорошие друзья или родственники среди жильцов.

Дом "Кардиолог", улица Осенняя, дом 2



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Так выглядит подъезд дома Чазова

Официально жилой комплекс называют “Кардиолог”, неофициально - “Чазовский дом”. Здание создавалось для врачей Российского Кардиологического центра в 80-е годы. Идея создания жилья для медработников принадлежала академику Евгению Чазову. Правда, уже в 90-е там жили люди далеких от медицины профессий. Дом спроектирован так, что можно перемещаться из одного подъезда в другой, не выходя на улицу. Сами подъезды гораздо уютнее - никаких банок из-под кофе в качестве пепельницы и сомнительных компаний по ночам.

Комментарий жителя Евгений: "Круто, что в отличие от других районов, у нас необычные жилые дома - тот же "Кардиолог". Я бы, конечно, хотел там жить, особенно в двухэтажной квартире, но пока что обитаю в другом месте тоже в Крылатском".

"Круто, что в отличие от других районов, у нас необычные жилые дома - тот же "Кардиолог". Я бы, конечно, хотел там жить, особенно в двухэтажной квартире, но пока что обитаю в другом месте тоже в Крылатском".



Екатерина Кадушкина