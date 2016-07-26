Город поддержит идею с экскурсиями на скейтах и самокатах

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В городе могут появиться экскурсионные маршруты для роллеров, скейтеров и самокатчиков. Как сообщил Агентству "Москва" глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников, в столичном правительстве окажут поддержку организаторам таких экскурсий – но только информационную.

"Если самокатчики, роллеры и скейтеры соберутся в сообщества, обратятся в департамент и предложат открытие таких маршрутов, мы их информационно поддержим. В этой ситуации о финансовой и административной поддержке речи не идет, но важно помочь людям проявить свою инициативу", – заявил Черников.

Он также отметил, что количество туристических веломаршрутов в городе выросло с четырех до 10 за последние два месяца.

Под информационной поддержкой подразумевается рассылка информации о проектах в СМИ и публикация на официальном сайте департамента, пояснили в пресс-службе ведомства.

В июне Владимир Черников заявил о планах запустить в столице постоянные беговые туристические маршруты. Первые беговые экскурсии состоялись в начале июля в рамках Московского урбанистического форума 1 и 2 июня.

В столичных парках тоже бегают, но не с целью лучше узнать Москву, а чтобы сбросить вес. Сейчас разрабатываются маршруты, где будут указано количество калорий, которые горожане потратят за время прогулки по ним. Пилотный проект планируют провести этим летом в "Сокольниках". В рамках эксперимента планируют сделать отметки вдоль проезда Сокольнического круга, протяженность которого составляет 800 метров.

В столице может появиться красная линия для туристов. Линия соединит основные достопримечательности города, чтобы гости столицы смогли обойти их, не прибегая к картам и помощи прохожих. Туристический маршрут может пройти, в том числе через Красную площадь, Храм Христа Спасителя, государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина.