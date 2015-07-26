Робот Алантим проведет экскурсии в Политехническом музее

Фото: "Москва FM"

В воскресенье легендарный антропоморфный робот Алантим посетит Политехнический музей на ВДНХ, сообщат пресс-служба парка.

Он проведет для посетителей экскурсии в 12 и 18 часов, расскажет о наиболее интересных ему экспонатах. В перерывах он будет прогуливаться в фойе и отвечать на вопросы посетителей.

Напомним, робот из Перми известен на весь мир. Он не только демонстрирует свой ум напоказ на выставках и презентациях, но и применяет его на практике. Робот официально занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники в Московском технологическом институте.

Назван он в честь основоположников программирования Алана Тьюринга и Тима Бернерса-Ли. Алантим умеет отвечать на вопросы, обрабатывать большие объемы данных, передвигаться в пространстве и даже запоминать лица.

У робота Алантима "белоснежные накаченные бицепсы, мощный торс с широкоугольным сенсорным экраном, огромные лучистые глаза и джентльменская бабочка". Главная его задача – сбор научно-исследовательских данных. Эти сведения помогут технологическому предпринимательству в разработке различных домашних и презентационных роботов.