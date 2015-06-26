Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии по вечерней столице

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве состоится летняя серия бесплатных экскурсий "Белые ночи". Инициаторы идеи – создатели проекта "Московские переулки".

Прогулки будут проходит по вечерам, когда на город спускаются сумерки. Экскурсии, а это восемь авторских маршрутов, начнутся уже в эти выходные и продлятся весь июль. Заканчивать прогулки планируют в 22.00.

Посетители смогут побывать на таких экскурсиях, как "Маяковский, Брики и не только", "Мясницкая – закулисье старой Москвы", "Царица серебряного века Ахматова", "Заповедная Варварка и необычная Никольская", "Есенин великий, прекрасный, русский" и других.

Отметим, что посещение любых прогулок проекта "Московские переулки" бесплатно, но чтобы попасть на них, нужна предварительная регистрация.