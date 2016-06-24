24 июня 2016, 14:06

VIP-зал, галерея, перрон: по Трем вокзалам начали водить экскурсии

В Москве начали водить экскурсии по площади Трех вокзалов и самим вокзалам. Причем группы могут зайти в помещения, обычно закрытые для спешащих на поезд пассажиров. Это совместный проект РЖД и проекта "Москвы глазами инженера", попасть на прогулку можно каждый четверг. Корреспондент m24.ru вместе с такой экскурсией обошел вдоль и поперек все три исторических здания, побывал в самом красивом зале ожидания и вестибюле несостоявшихся царских комнат. А еще отыскал чугунную лестницу середины XIX века и узнал, какая российская дорога побила целых три рекорда Гиннеса.

Бывший ресторан: как "Япония" превратилась в "Строительство Москвы"

На экскурсии об истории вокзалов рассказывается по хронологии: от Ленинградского до Казанского. На каждом из них группа рассматривает интересные приметы времени, инженерные приемы и детали оформления. Но самые интересные открытия ждут публику именно в конце. Их заводят в VIP-зал ожидания Казанского вокзала. Попав в него, группа сразу же начинает фотографировать голубой плафон на потолке. Глядя на изящные линии и украшения, сложно представить, что о основе этого – железобетонный лист толщиной шесть сантиметров. И не сразу бросается в глаза некоторое несоответствие, на которое нам указывает экскурсовод Айрат Багаутдинов.

"Изначально этот зал был ресторанным. Для его оформления были привлечены прекрасные художники – Зинаида Серебрякова, Александр Бенуа, Евгений Лансере и Николай Рерих. Эскизы их отвечали духу времени и стилю русского барокко. Одно из боковых панно должно было изображать Японию с утонченными девушками работы Серебряковой. А для верхнего рисунка Лансере сделал эскиз "Россия соединяет Европу и Азию", – говорит Айрат, – Однако революция поменяла планы. Какие в пролетарском государстве ангелочки, боги или обнаженные японские девушки? В 1930-е годы Евгений Лансере, единственный из той группы художников оставшийся в стране, переделывает эскизы. На потолке появляется панно с коммунистическим митингом и пролетающими самолетами. А боковые посвящены разным республикам и народам, как на ВДНХ. Есть плафон про электрификацию, изображение "Строительство Москвы". Получается, что рамки для панно и узоры на потолке – из одной эпохи, а сюжеты на картинах – совсем из другой.

Выставка в бывшем царском вестибюле

Еще одно место, обычно скрытое от глаз пассажиров, – "Царская башня". История ее связана с традицией делать на вокзалах отдельные комнаты для отдыха правителей и их семей. На Казанском вокзале для этих целей был спроектирован целый комплекс из нескольких помещений, по виду напоминавших дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Однако воплотили из них только вестибюль. Впоследствии он был назван "Царской башней", а с 2010 года в нем открыли выставочный зал с картинами художника Дмитрия Белюкина.

Группа сравнивает планы архитекторов, сохранившиеся в рисунках, с современной планировкой вокзала и пытается рассмотреть, сколько разных стилей в нем заложено. Здесь даже готические своды есть в бывшем зале ожидания, который сегодня используется как ресторан.

"Этот зал создал инженер Александр Кузнецов. Больше всего он любил две вещи. Во-первых, готику, как самый честный, не скрывающий своих конструкций стиль. В своих постройках Кузнецов тоже не прятал конструкции. Он доводил их до такой красоты, что они воспринимались как декорации А во-вторых, Кузнецов любил железобетон. Обе любви можно увидеть на потолке. Готические нервюры (ребра, выступающие на готических сводах), которые обычно делали из кирпича или камня, здесь сделаны из железобетона, – говорит Айрат, и в доказательство показывает фотографию со строительства.

Незаметные памятники

В самом начале прогулки Айрат Багаутдинов высказал мнение, что площадь Трех вокзалов – в какой-то степени недооцененное место.

"Если друзья попросят вас показать им Москву, ее красоту и историю, эта площадь станет последним, о чем вы подумаете. Но совершенно зря. Во-первых, каждый вокзал красив своей архитектурой. А кроме того, сложно найти в России место, где было бы столько памятников и табличек, посвященных российским инженерам", – говорит экскурсовод.

Действительно, петляя по залам ожидания и вокруг вокзалов, можно изучать историю строительства дорог. На Ленинградском висят доски в память о строителях первой крупной дороги Санкт-Петербург – Москва, и сохранилась красивая чугунная лестница середины XIX века. Рядом с Казанским можно найти памятник Мирону и Ефиму Черепановым. Эти крепостные мастера независимо от иностранных достижений и литературы придумали железнодорожную ветку и паровозы для Демидовских заводов на Урале.

А у памятника Транссибирской магистрали на Ярославском вокзале можно испытать тройную гордость. Не из-за самого памятника – он простой и незаметный. А из-за того, что Транссиб внесен в книгу рекордов Гиннеса по трем показателям. Это протяженность путей (9298 километров), количество станций и темпы строительства. Ни одна железная дорога в мире не строилась так быстро, как Транссиб 120 лет назад.

Подробнее об истории трех вокзалов вы можете узнать из текста "Хроники московских вокзалов: 9 известных и 1 невидимый"

