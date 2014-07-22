Новые экскурсионные маршруты подготовили для посетителей "Музеона"

Фото: М24

Посетителей парка искусств "Музеон" на Крымском валу ждут новые экскурсионные маршруты. Это обзорные экскурсии, детские проекты и прогулки по городу на велосипедах.

Обзорная экскурсия по парку скульптур

Вы узнаете, как выглядела территория "Музеона" много лет тому назад. Оказывается, прежде здесь были городской огород, творческая лаборатория для авангардных архитекторов, а также Всероссийская сельскохозяйственная выставка. На площадке вдоль Москвы-реки даже хотели разбить футбольный стадион. Парк скульптур появился на Крымском валу 20 лет назад. Теперь здесь возвышаются монументы советским вождям, памятники писателям и литературным героям.

Участникам экскурсии расскажут, что было на месте "Музеона" в начале 1920-х годов. А еще вас ждет рассказ о том, как рождаются скульптуры из дерева, камня и бронзы.

Продолжительность экскурсии: полтора часа.

Стоимость: 250 рублей – обычный билет; 100 рублей – билет для школьников и студентов; для пенсионеров и дошколят вход бесплатный.

Аллея вождей

Монументы советским вождям в свое время были демонтированы, но не уничтожены. Теперь скульптуры установлены в "Музеоне".

Участникам экскурсии расскажут, почему Сталину перестали нравиться собственные портреты, а скульптуры Ленина имеют мало общего с реальным обликом вождя пролетариата.

Эволюцию советской скульптуры можно будет проследить на примерах работ Веры Мухиной, Сергея Меркурова и Виктора Думаняна.

Продолжительность экскурсии: полтора часа.

Стоимость: 250 рублей – обычный билет; 100 рублей – билет для школьников и студентов; для пенсионеров и дошколят вход бесплатный.

Прогулки для детей

Эта программа проходит в форме игры. Рассчитана она на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мальчика и девочкам предложат составить свой маршрут путешествия по парку искусств, потрогать памятники, принять участие в исторической викторине.

Продолжительность экскурсии: час.

Стоимость: 100 рублей для школьников; дошколятам – бесплатно.

Большинство городских скульптур задумывались совсем не такими, какими мы видим их сегодня. О том, как создавались известные памятники Москвы расскажут участникам велоэкскурсии. По задумке организаторов. Гости парка сначала прогуляются по "Музеону", затем поедут изучать городские достопримечательности. Если у вас нет велосипеда, его можно взять в прокате в "Музеоне".

Продолжительность экскурсии: два часа.

Стоимость: 350 – 500 рублей для школьников и студентов; дети могут принять участие в экскурсии в сопровождении взрослых.

"Количество участников на каждую экскурсию ограничено, билеты можно приобрести заранее в Инфобоксе на Крымском Валу. Экскурсионное бюро "Музеон" проводит групповые и индивидуальные экскурсии по авторским маршрутам", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Записаться на экскурсию можно по почте: excursions.muzeon@gmail.com или по телефону 8 (499) 238 36 79.