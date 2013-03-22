В экскурсионных автобусах заговорят на арабском и китайском языках

Фото: ИТАР-ТАСС

В двухэтажных экскурсионных автобусах заговорят на французском, итальянском, китайском и арабском языках. При этом аудиогид по-прежнему будет вести экскурсии на русском, английском, немецком и испанском языках.

Двухэтажные автобусы в этом году охватят несколько новых достопримечательностей Москвы, рассказал "Московскому комсомольцу" управляющий партнер компании "Сити Сайтсиинг Москоу" Николай Брагин.

В частности, автобус будет делать остановки у Новодевичьего монастыря, на Смоленской площади перед зданием МИД, а также в начале старого Арбата и на Новом Арбате. Также рассматривается возможность заезда экскурсионного автобуса в "Лужники". Открыть новый маршрут планируется в начале июня.

Еще один маршрут пройдет через парк Горького по Садовому кольцу.

Напомним, в августе прошлого года в Москве впервые был запущен маршрут красного двухэтажного автобуса с логотипом Hop on/Hop Off. Сейчас можно посетить две обзорные экскурсии: Москва златоглавая и Ночная Москва. Экскурсии проходят круглый год.

Билет на автобус с момента первой посадки действителен в течение 24 часов. Можно выйти на любой из остановок маршрута, а потом продолжить путь на любой из 18 остановок маршрута.

Другие материалы газеты "Московский комсомолец"