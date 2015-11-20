В столице отметят юбилей улицы Варварка

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Москва отметит день рождение одной из древнейших улиц – Варварки, которой исполнится 581 год. Празднование намечено на 22 ноября.

Лучшие столичные краеведы проведут экскурсии по Варварке с 12 до 16 часов. Участники смогут выбрать для себя пешие прогулки наиболее подходящие по тематике, маршруту и продолжительности.

"Можно будет оценить, как изменилась за последний год Варварка: осмотреть ход или результаты реставрационных работ в церквях Святых Варвары, Максима, Георгия, Иоанна Предтечи, в соборе Знаменского монастыря, в палатах Английского двора", – рассказал представитель общественного движения "Архнадзор".

Первые упоминания об улице были обнаружены во Владимирском летописце 1434 года. В одном из храмов на этой улице был погребен блаженный Максим, в честь которого церковь получила название Максима Исповедника. День памяти этого святого приходится на 24 ноября по новому стилю. Празднование для удобства перенесли на выходной день – 22 ноября.

В прошлом году день рождение Варварки отмечали впервые, улице исполнялось 580 лет. Москвичи и гости столицы смогли попасть внутрь исторических зданий и увидеть интерьеры, обычно не доступные для осмотра – это белокаменный подвал церкви Святой Варвары, оставшийся от предыдущей церкви начала XVI века, и верхнюю церковь Знаменского собора, где сохранились интерьеры XVII века.

Цикл акций "Дни рождения древнейших московских улиц" запустил в прошлом году "Архнадзор". Подобную программу экскурсии с посещением исторических, в том числе недоступных для свободного осмотра зданий, собираются сделать для других древних улиц столицы. В проект планируют включить Ильинку, Никольскую, Большую Дмитровку и другие исторические улицы центра города.

Также планируется праздновать дни рождения относительно новых улиц, например, центральных бульваров. Например, у Тверского бульвара в 2016 году юбилей, ему исполняется 220 лет.

Напомним, в Москве есть традиция праздновать день рождения "главной улицы города" – Арбата. В 2013 году с размахом был отмечен его 520-летний юбилей.