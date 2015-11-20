Лосиную биостанцию откроют 1 декабря после реконструкции

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

С 1 декабря на Лосином Острове для посетителей откроют биостанцию, где ухаживают за лосятами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Биостанция была два года закрыта для посетителей из-за реконструкции. Теперь все желающие смогут попасть на экскурсии, где им расскажут о животных, обитающих в национальном парке. Гостям разрешат не только понаблюдать за зверями, но и погладить их. Сейчас там живут два годовалых лося Максим и Дима, а также самка Лося.

Индивидуальные экскурсии проходят ежедневно в 11:00 и 13:00, а о групповых нужно договариваться заранее.

Напомним, биостанция растит детенышей лосей, чьи родители погибли от рук браконьеров. Животные живут в вольерах примерно два года, а затем специалисты выпускают их на волю. После этого за лосями еще год следят с помощью специальных GPS-маячков в ошейниках.

На биостанции уже вырастили и выпустили на волю 15 лосей. Они освоились в национальном парке, но время от времени возвращаются в то место, где выросли. Зимой на станцию приходят и пятнистые олени. Специально для них оборудовали кормушки с сеном и зерном.

Лоси живут примерно по 18 лет и предпочитают болотистые районы. Они отлично плавают, а питаются в основном грибами и ветками.