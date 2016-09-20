"Войти и разрешить": экскурсия куратора Натальи Смолянской по ЦТИ "Фабрика"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Новый выставочный сезон открылся в ЦТИ "Фабрика". В рамках вернисажа куратор Наталья Смолянская представила проект "Войти и разрешить", подготовленный вместе со студентами Факультета Истории Искусства РГГУ. Для первых посетителей выставки Наталья Смолянская провела авторскую экскурсию.

Совместный кураторский проект Натальи Смолянской и студентов РГГУ посвящен культурологическому и историко-географическому исследованию Басманного района, где находится ЦТИ "Фабрика". Он получил название "Войти и разрешить". "Когда мы начали заниматься этим проектом, то первое, с чем мы столкнулись, были заборы, запрещающие знаки и шлагбаумы, которые за последний год появились в каждом местном дворе," – пояснила куратор. – "Таким образом нашей целью стало просто проникнуть в эти "частные" территории и пообщаться с их жителями.

Рабочее название проекта было "Музей Фабрики", но даже директор ЦТИ "Фабрика" Ася Филиппова была против него. Музей должен что-то музеефицировать, а смысл "Войти и разрешить" заключался в восстановлении социальных и культурных связей между людьми и выявлении "слепых зон", то есть тех территорий, о которых в широком доступе нет никакой информации. "Мы, например, не знали, что через дорогу от "Фабрики" находится один из корпусов Московского Государственного Областного Университета. Поговорив со студентами университета, мы поняли, что и они о ЦТИ ничего не знают," – рассказывает куратор выставки. – "Когда мы спросили, интересуются ли они современным искусством и куда они ходят на выставки, то студенты ответили, что ходят на Винзавод, а о "Фабрике" раньше не слышали".

"Наш проект – это утопия," – продолжает она. – "У этого культурологического исследования нет логического завершения". Дело в том, что сама территория Басманного района достаточно обширна и куратором пришлось сильно урезать исследуемую территорию. Свой проект они ограничили "Электрозаводом", Буденновского городка на Почтовой улице, Бауманской улицей и Казанской железной дорогой.

Студенты РГГУ решили пообщаться с жителями района. Самыми активными оказались обитатели Буденновского городка, памятника конструктивитской эпохи, связанного не только с историей Москвы, но и всей советской эпохи. Этот жилой комплекс строился для рабочих заводов, которых на территории Басманного района было сразу несколько.

"Мы начали с того, что пригласили историка архитектуры Николая Васильева провести экскурсию по Буденновскому городку для наших студентов. Во время экскурсии к нам подходили жители городка, останавливались, слушали, просили повторить или рассказать подробнее какие-то истории. Многие, как оказалось, прожили в этих домах всю жизнь и могли поделиться с нами своими воспоминаниями о районе. Выяснилось, что здесь в свое время жили многие известные писатели, режиссеры и художники. Так у нас появилось несколько героев, например, автор "Домовенка Кузи" Татьяна Александрова, детский писатель Георгий Балл, написавший сказки "Каляка-маляка ищет домик" и "Разноцветный мост", а также мультипликатор Вячеслав Котеночкин" – рассказала куратор.

Проект естественным образом оказался поделен на несколько частей: историю сообществ, историю фабрик, авангард и культурную жизнь района. В самом начале выставке есть специальный стенд, где каждому из разделов экспозиции посвящена отдельная часть. Любой посетитель выставки может рассказать свою историю, записав ее на листах бумаге, закрепленных на стенде.

История самой "Фабрики" берет свое начало в XIX веке, когда здесь появилось небольшое бумажное производство, принадлежавшее вдове Дислен и ее сыну, а позже – купцу Хишину. Уже в XX веке здесь начали устанавливать деревообрабатывающие и покровные станки для покрытия бумаг разными красками и клеями. Основное внимание кураторы проекта "Войти и разрешить" сосредоточили на новейшей истории Басманного района. Как оказалось, здесь было огромное количество фабрик и заводов, что сказалось на топографии и топонимии района: многие улицы и переулки сохранили соответствующие названия.

В одном из залов экспозиции можно увидеть настоящий старинный станок, предназначенный для раскручивания рулонов бумаги. Сегодня на нем "намотан" рулон с историей фабрики технических бумаг "Октябрь". Кураторской группе удалось собрать галерею портретов людей, которые когда-то работали на "Фабрике" и помнят историю этого пространства. Теперь некоторые из них продолжили работать в культурной индустрии ЦТИ.

Одной из границ исследуемой территории послужила Яуза. По словам куратора, их исследовательской группе удалось найти людей, которые помнили, как река одевалась в гранитные берега: "Нам рассказывали, что когда Яуза разливалась, то сильно подтапливала берега со стороны Почтовой улицы, которая когда-то называлась Хапиловской. Поэтому многие жители близлежащих домов хранили в подвалах лодки".

Со слов старейшин Буденновского городка кураторам удалось список репрессированных в 37-м году жителей района и тех, кто в 1941 году ушел на войну. Этот раздел выставки получил название "Исчезнувшие истории".

А за культурную жизнь района когда-то отвечал "Электрозавод". Здесь появились первые рабочие литературные и театральные студии, так называемые ТРАМы – театры рабочей молодежи, связанные с деятельностью Всеволода Мейерхольда. Именно на "Электрозаводе" начинал свою творческую деятельностью Зиновий Герт. Свои спектакли они показывали рабочим заводов и фабрик во Дворце на Яузе.