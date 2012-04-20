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Москва 24

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20 апреля 2012, 13:09

18 апреля Москва отметила День культурного наследия

экскурсии

18 апреля Москва отметила День исторического и культурного наследия. Двери многих музеев были открыты для бесплатного посещения. Помимо этого для москвичей в этот день провели 18 экскурсий 18 разных деятелей культуры. Акция прошла в рамках проекта "Выход в город". Сергей Бунтман, заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы», провел экскурсию от 4-й Мещанской улицы до Больничного переулка.

Мещанская улица

Мещанская улица

Мещанская улица

Мещанская улица

Переулок Васнецова (6,8 Дом Васнецова)

Переулок Васнецова (6,8 Дом Васнецова)

Переулок Васнецова (6,8 Дом Васнецова)

Переулок Васнецова (6,8 Дом Васнецова)

Ракушки на месте старых слободских домиков

Переулок Васнецова, д.14

Улица Щепкина

Улица Щепкина

Улица Дурова

Улица Щепкина, д.47

Церковь Филиппа Митрополита в Мещанской Слободе

Дом-музей М.С.Щепкина и СК "Олимпийский"

Храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость

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