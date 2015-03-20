В Москве пройдет литературный флешмоб с участием Пушкина и Гоголя

Фото: предоставлено МММЦ

В субботу, 28 марта, москвичи смогут узнать о жизни и творчестве известных писателей необычным способом. Их пригласят поучаствовать во флешмобе “Литературные прогулки”, изюминкой которого станет возможность поздороваться за руку с Пушкиным, Гоголем или Высоцким.

Флешмоб начнется в 14:00 в Новопушкинском сквере. Первые 20-30 минут всех пришедших будут встречать ведущий и актеры, переодетые в известных писателей. С ними можно будет сделать фото и поздороваться.

Организаторы мероприятия "Школа молодого москвича" Московского молодежного многофункционального центра (МММЦ) объясняют идею “привести” на прогулки писателей тем, что многие москвичи, увы, не знают классиков в лицо.

“Перед стартом “Литературных прогулок” мы провели видеоопрос на Арбате: предлагали прохожим угадать, кто изображен на фотографии. Было два варианта – представитель современного шоу-бизнеса и русский писатель. Сергея Зверева и Тарзана отгадывали с лету, а вот Булгакова, Маяковского многие так и не узнали, сколько мы ни спрашивали”, - сообщила M24.ru сотрудник МММЦ Татьяна Гаврилова.

После общей части от Новопушкинского сквера одновременно начнутся пять экскурсий, посвященных Москве и писателям:

“Москва Серебряного века”

“Есенин. Великий, прекрасный, русский…”

“Высоцкий. Спасибо, что живой”

“Москва Булгакова”

“Великий Пушкин”

У каждой группы будет свой отличительный знак - шестиугольник определенного цвета с пртретом героя прогулки. Его можно будет оставить себе как сувенир. Экскурсии бесплатные, записываться на них обязательно заранее

Напомним, ранее ММФЦ проводил подобный экскурсионный флешмоб под названием “Умные прогулки”, в котором участвовали актеры в образах великих ученых.