Москвичи могут принять участие в бесплатных экскурсиях по столице

Проект "Выход в город" ограничил запись соцсетями

Совместный проект экскурсоводов и департамента культурного наследия "Выход в город", организующий бесплатные экскурсии по столице, стал настолько популярен, что регистрацию желающих пришлось ограничить. В этом году будет представлено более 2000 экскурсий на 250 объектах.

А записаться на экскурсию можно только через соцсети. Автобусные, велосипедные и пешие экскурсии будут проходить вечером или в выходные дни.

Например, можно узнать историю "Дворца на Яузе". Здание, в котором проходили съемки первых выпусков программы КВН и "А ну ка девушки" было заброшено сразу после перестройки в 1985 году.

Свое второе рождение оно получило в 1988 году – с выходом фильма Владимира Соловьева "Асса". Помимо просмотра фильма, тогда можно было услышать вживую Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя. После этого была долгая реставрация, и сейчас во дворце еженедельно проходят концерты и представления.