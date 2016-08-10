Площадь у храма Христа Спасителя станет главной площадкой "Ночи кино"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Площадь у храма Христа Спасителя в Москве станет главной площадкой акции "Ночь кино", которая пройдет во всех регионах России 27 августа, сообщают РИА Новости.

По словам министра культуры Владимира Мединского, в рамках акции во всех регионах страны покажут российские кинофильмы, среди которых "Смешарики", "Легенда №17" и "Батальонъ".

В столичных кинотеатрах, библиотеках, музеях и парках пройдут премьеры фильмов и кинопоказы, творческие встречи с актерами и режиссерами, а также концерты, мастер-классы, лекции и кинопробы для начинающих актеров.

На Театральной площади появится киноконцертный зал под открытым небом. Днем здесь покажут полнометражные мультфильмы для детей, а вечером пройдет музыкальный концерт с участием звезд российского кино.

В кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма о жизни великого композитора Сергея Прокофьева "Прокофьев: Во время пути", созданного при участии Константина Хабенского, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Матисон и оркестра Мариинского театра.

Также специальную программу подготовила сеть "Московское кино". Так в кинотеатре "Космос" две ночи подряд, 26 и 27 августа, покажут 12 эпизодов сериала "Оттепель", а в кинотеатре "Звезда" зрители увидят картину "Весна" 1947 года с Фаиной Раневской.

Музей Москвы предложит своим посетителям несколько экскурсионных маршрутов по местам съемок советских фильмов.

Все мероприятия "Ночи кино" будут бесплатными. Посетить их можно будет по предварительной регистрации на официальном сайте акции 17 августа.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2016 год был объявлен Годом отечественного кино.