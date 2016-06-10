Бесплатные экскурсии по Москве начнутся 11 июня

Фото: m24.ru

Бесплатные экскурсии начнутся в столице в рамках нового общественного проекта "Гуляем по Москве" 11 июня. Как сообщает пресс-служба проекта, организаторы уже подготовили более 50 маршрутов. В команде экскурсоводов не только историки, но и искусствоведы, журналисты, переводчики, режиссеры и архитекторы.

Стартует серия летних маршрутов несколькими темами. 11 июня в 12:00 начнется прогулка по улице Варварке Китай-города. Экскурсия посвящена теме становления Российского государства.

"Мы выбрали эту экскурсию для начала проекта неслучайно, ведь именно здесь более 400 лет назад родился первый царь из рода Романовых, селились бояре и князья, которые творили историю нашей страны. Маршрут пройдет по местам царских династий и затронет Кремль времен Рюриковичей", – уточнил организатор проекта Евгений Степанов.

В этот же день в 12:30 состоится познавательная прогулка по Милютинскому переулку, в 15:00 – по кварталу красных фонарей XIX века, а в 16:00 гиды расскажут о тайнах Симонова монастыря.

Также на длинные июньские выходные запланированы маршруты по Замоскворечью, Шаболовке, Мясницкой, Мещанской слободе, Коломенскому и даже по московскому метро.

Кроме этого, летом пройдут особые тематические экскурсии, посвященные Серебряному веку. Экскурсоводы связали судьбы Маяковского, Есенина, Ахматовой, Цветаевой, Шаляпина, Дягилева со старой Москвой. Узнать о готовящихся прогулках по Москве можно на сайте проекта.