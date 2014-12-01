Любой квест от Street Adventure - бесплатно для читателей m24.ru

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В преддверии Нового года наши друзья из городского экскурсионного проекта Street Adventure приготовили для читателей m24.ru приятный сюрприз. С 1 по 31 декабря вы можете выбрать любое приключение из богатого перечня квестов и получить его совершенно бесплатно!

Для этого вам нужно просто зайти на сайт streetadventure.ru, выбрать экскурсию по душе и ввести в поле "Ваше имя" в верхнем правом углу свои имя с припиской "m24.ru". Будьте внимательны при выборе - на одного человека можно зарегистрировать только один бесплатный квест.

Чтобы началось приключение, необходимо совершить следующие несложные действия:

Ввести свое имя с припиской "m24.ru" и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы выбранного квеста;

Нажать на кнопку "Купить за ... рублей" (на сумму обращать внимание не нужно, одна прогулка доступна бесплатно для тех, кто ввел рядом со своим именем приписку "m24.ru");

Получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия;

Тепло одеться и прийти на точку старта в любое удобное время;

Придя на место зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

Ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется незабываемое путешествие по столице: читатели m24.ru получают возможность узнать занимательные исторические факты и ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) - это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг и лучше узнать наш город!

Гуляйте больше и открывайте для себя Москву с m24.ru и Street Adventure!