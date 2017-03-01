Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2017, 10:40

Туризм

Третьяковская галерея запустила виртуальные экскурсии ВКонтакте по "Оттепели"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Выставки Третьяковской галереи теперь можно будет посмотреть не выходя из дома: музей запустил виртуальные экскурсии ВКонтакте, сообщает пресс-служба.

Первой экспозицией, с которой можно ознакомиться в онлайн-режиме стала выставка "Оттепель". Специалисты, искусствоведы, историки моды и кино вместе с кураторами проекта подготовили цикл тематических экскурсий, которые можно смотреть на официальной странице галереи ВКонтакте по вторникам в 17:00 c помощью приложения VK Live.

Первая обзорная экскурсия по выставке состоялась вчера, 28 февраля. Через неделю, во вторник, темой виртуальной прогулки по экспозиции станет атом и космос, как главные научные и общественные открытия своего времени, оказавшие сильное влияние на искусство. Еще три экскурсии будут посвящены кино, поэзии и моде 1960-х годов.

Фотогалерея

1 из 24

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ссылки по теме


экскурсии Третьяковская галерея сайты и приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика