Третьяковская галерея запустила виртуальные экскурсии ВКонтакте по "Оттепели"

Выставки Третьяковской галереи теперь можно будет посмотреть не выходя из дома: музей запустил виртуальные экскурсии ВКонтакте, сообщает пресс-служба.

Первой экспозицией, с которой можно ознакомиться в онлайн-режиме стала выставка "Оттепель". Специалисты, искусствоведы, историки моды и кино вместе с кураторами проекта подготовили цикл тематических экскурсий, которые можно смотреть на официальной странице галереи ВКонтакте по вторникам в 17:00 c помощью приложения VK Live.

Первая обзорная экскурсия по выставке состоялась вчера, 28 февраля. Через неделю, во вторник, темой виртуальной прогулки по экспозиции станет атом и космос, как главные научные и общественные открытия своего времени, оказавшие сильное влияние на искусство. Еще три экскурсии будут посвящены кино, поэзии и моде 1960-х годов.

