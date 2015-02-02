"Вий" стал самым кассовым российским фильмом 2014 года

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Фильм Олега Степченко "Вий", созданный по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, признан на церемонии вручения российской премии "Блокбастер" в Москве самым кассовым отечественным фильмом 2014 года, сообщает ТАСС.

Картина собрала в прокате 1,2 миллиарда рублей. Этот же фильм стал самым кассовым по сборам на одну копию - 1,1 миллиона рублей.

Продюсера "Вия" Алексея Перетрухина назвали на церемонии "продюсером года".

Однако "самым рентабельным российским фильмом" стала комедия "Кухня в Париже", собравшая в прокате сумму, в шесть раз превышающую производственный бюджет.

Самым кассовым российским фильмом прошлого года в зарубежном прокате стала лента "Метро" Антона Мегердичева. За рубежом отечественный фильм-катастрофа собрал 3,2 миллионов долларов США. При этом по итогам прошлого года в пятерку самых кассовых лент в российском прокате не вошла ни одна отечественная картина. "Чемпионом кинопроката в России" был назван фильм Майкла Бэя "Трансформеры: Эпоха истребления", собравший 1,5 миллиарда рублей. Также в пятерку лидеров вошли заключительная часть трилогии Питера Джексона "Хоббит: Битва пяти воинств", экранизация комикса Marvel "Стражи Галактики", сказка "Малефисента" с Анджелиной Джоли и эпическая драма "Ной" Даррена Аронофски.

Самым кассовым фильмом в формате IMAX 2D стала лента Кристофера Нолана "Интерстеллар", больше всего собравшей в России европейской лентой названа "Люси" Люка Бессона, самой кассовой картиной ограниченного проката - "Большая афера" Дона Маккелара.

Отметим, что существует также советская экранизация "Вия". В 1968 году фильм стал одним из лидеров советского кинопроката, его посмотрели более 32 миллионов зрителей.