Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

2 февраля, 22:26

"Вий" стал самым кассовым российским фильмом 2014 года

экранизации Вий кинопремии Олег Степченко

Фото: www.viymovie.com

Фильм Олега Степченко "Вий", созданный по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, признан на церемонии вручения российской премии "Блокбастер" в Москве самым кассовым отечественным фильмом 2014 года, сообщает ТАСС.

Картина собрала в прокате 1,2 миллиарда рублей. Этот же фильм стал самым кассовым по сборам на одну копию - 1,1 миллиона рублей.

Продюсера "Вия" Алексея Перетрухина назвали на церемонии "продюсером года".

Однако "самым рентабельным российским фильмом" стала комедия "Кухня в Париже", собравшая в прокате сумму, в шесть раз превышающую производственный бюджет.

Ссылки по теме

Самым кассовым российским фильмом прошлого года в зарубежном прокате стала лента "Метро" Антона Мегердичева. За рубежом отечественный фильм-катастрофа собрал 3,2 миллионов долларов США. При этом по итогам прошлого года в пятерку самых кассовых лент в российском прокате не вошла ни одна отечественная картина. "Чемпионом кинопроката в России" был назван фильм Майкла Бэя "Трансформеры: Эпоха истребления", собравший 1,5 миллиарда рублей. Также в пятерку лидеров вошли заключительная часть трилогии Питера Джексона "Хоббит: Битва пяти воинств", экранизация комикса Marvel "Стражи Галактики", сказка "Малефисента" с Анджелиной Джоли и эпическая драма "Ной" Даррена Аронофски.

Самым кассовым фильмом в формате IMAX 2D стала лента Кристофера Нолана "Интерстеллар", больше всего собравшей в России европейской лентой названа "Люси" Люка Бессона, самой кассовой картиной ограниченного проката - "Большая афера" Дона Маккелара.

Отметим, что существует также советская экранизация "Вия". В 1968 году фильм стал одним из лидеров советского кинопроката, его посмотрели более 32 миллионов зрителей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать