Работа – не жизнь. Россияне мечтают о гарантированном доходе

62% работающих россиян поддержали концепцию безусловного основного дохода (БОД), то есть гарантированных пожизненных выплат, вне зависимости от того, работает человек или ведет праздный образ жизни. Таковы результаты опроса 5 тысяч российских работников. Опрос проводился службой исследований компании HeadHunter.

Фото: depositphotos/gregorylee

По мнению половины респондентов, гарантированный доход привел бы к снижению числа преступлений, спровоцированных бедностью. Почти столько же опрошенных россиян (47%) отметили возможность повышения уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47% респондентов) и более комфортный процесс получения образования (45%). Еще одним важным плюсом может стать сокращение домашнего насилия за счет исчезновения огромного числа "вынужденного сожительства, на которое идут женщины ради крыши над головой и куска хлеба для себя и ребенка".

Против идеи бесплатной раздачи денег высказалось 20% респондентов. Главное опасение, связанное с введением БОДа, – возможность массового нежелания работать. Вторым по значимости минусом опрошенные назвали рост потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция безусловного дохода. Также у россиян есть опасения, что БОД спровоцирует рост инфляции.

Эксперименты на людях





Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Идею безусловного основного дохода как радикальной формы социальных дивидендов сформулировал Томас Пейн еще в 1795 году. О ней вспомнили в конце XX века, но по-настоящему популярной она стала пару лет назад. На фоне прорывных достижений в сфере робототехники и искусственного интеллекта все чаще стали звучать разговоры о том, что, если роботы и искусственный интеллект сделают невостребованными представителей многих профессий, людям потребуется новая универсальная система социальных гарантий – БОД.

Меккой для фанатов идеи гарантированного дохода стала Кремниевая долина. С горячей поддержкой этой концепции выступают основатель Facebook Марк Цукерберг, гендиректор Tesla Илон Маск и другие видные представители мира высоких технологий. Такие, как основатель инкубатора стартапов Y Combinator Сэм Альтман, который запустил в Окленде пилотную программу выплат безусловного дохода: 100 человек получают по 2 тысячи долларов в месяц. По словам Альтмана, компания планирует увеличить число участников эксперимента до 1000 человек.



"Может быть, 90% пойдут курить травку и играть в видеоигры. Но, если остальные 10% начнут создавать невероятные новые продукты и сервисы, создавать новые ценности, все равно получится огромный выигрыш по сравнению с нынешним положением дел".

"Может быть, 90% пойдут курить травку и играть в видеоигры, — говорит Альтман. — Но, если остальные 10% начнут создавать невероятные новые продукты и сервисы, создавать новые ценности, все равно получится огромный выигрыш по сравнению с нынешним положением дел".

Кроме энтузиастов-частников с БОДом все чаще экспериментируют и правительства развитых стран. В США все жители Аляски ежегодно получают выплаты из специального фонда, который занимается инвестированием средств, полученных от добычи нефти и другого сырья на территории штата. В голландском Утрехте с января 2016 года несколько десятков человек получают безусловный основной доход в размере 900 евро на человека (1300 евро на семейную пару).

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В Финляндии с начала 2017 года действует пилотная программа выплат базового дохода, в которой участвуют 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 58 лет, выбранные случайным образом из числа безработных. В рамках эксперимента участники получают от государства по 560 евро в месяц. Эта сумма равна размеру пособия по безработице, только участники эксперимента не обязаны искать работу, а в случае устройства на работу продолжают получать БОД.

Первые результаты эксперимента дали противоречивый результат: сами участники довольны, но против гарантированного дохода выступили профсоюзы и работодатели. Получатели БОДа отмечают, что он в первую очередь влияет не на материальное положение, а на психологию: человек не хватается за первую попавшуюся работу, если она ему не нравится, и чувствует себя более уверенно в переговорах с потенциальным работодателем.



БОД в первую очередь влияет не на материальное положение, а на психологию: человек не хватается за первую попавшуюся работу и чувствует себя более уверенно в переговорах с потенциальным работодателем.

Многим БОД позволил начать заняться предпринимательством, поскольку ослабил страх потерпеть неудачу. При этом никто из участников финского эксперимента не выбрал паразитический образ жизни, все продолжали искать какой-то источник трудового дохода.

С наиболее жесткой критикой эксперимента выступили профсоюзы, которые позиционируют себя как главные защитники работников, ведь с введением БОДа они просто станут не нужны. Не нравится эксперимент и работодателям, поскольку у работников появляется больше возможностей торговаться за наивыгодные условия труда.

Призрак коммунизма





Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

На первый взгляд есть немалая ирония в том, что самые развитые капиталистические страны начали внедрять такой «коммунизм». На самом деле речь идет не о гуманизме, а о стратегическом расчете.

Вопреки заверениям наших доморощенных экономистов-либералов капиталистическая экономика держится не на всевластии "невидимой руки рынка" и не на бездефицитных государственных бюджетах. Ее фундамент – наличие платежеспособного спроса, при недостатке которого наступает экономическая депрессия. Это понял еще великий предприниматель Генри Форд, установивший на своих заводах зарплату намного выше рыночной, чтобы его рабочие могли покупать его же автомобили.



Механизм гарантированного дохода остается единственным средством, чтобы, во-первых, избежать социального коллапса, а во-вторых, обеспечить платежеспособный спрос на продукцию, которую будут выпускать роботы.

Система гарантированного дохода – из той же серии инструментов, стимулирующих спрос. Казалось бы, почему просто решением правительства не поднять уровень минимальной зарплаты в экономике. На самом деле многие страны уже идут по этому пути. Но проблема в том, что в ближайшие годы рынок труда в развитых странах будет находиться в хроническом кризисе из-за исчезновения традиционных рабочих мест, вызванного повсеместным распространением роботов и искусственного интеллекта.

Поскольку повышать зарплату безработному попросту невозможно, механизм гарантированного дохода остается единственным средством, чтобы, во-первых, избежать социального коллапса, во-вторых, обеспечить платежеспособный спрос на продукцию, которую будут выпускать роботы.

Впрочем, для россиян гарантированный доход еще многие годы будет недостижимой экзотикой: население нашей страны слишком велико, чтобы бюджет мог справиться с такой нагрузкой. Но главное – механизм гарантированного дохода имеет смысл вводить только в странах, население которых потребляет в основном продукцию отечественного производителя. Устанавливать гарантированный доход в экспортно-сырьевой стране, где подавляющее большинство потребительских товаров импортируется, – значит, просто поддерживать зарубежных производителей.