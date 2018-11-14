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Экономика

14 ноября, 19:06

V Международный агропромышленный молочный форум пройдет 27-28 ноября

экономика

27-28 ноября в Доме правительства Московской области состоится юбилейный V Международный агропромышленный молочный форум.

Фото предоставлено пресс-службой

Форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой России, на которой традиционно обсуждаются самые актуальные вопросы, имеющие отношение к рынку молочных продуктов, бизнесу и отрасли в целом. В прошлом году в форуме приняли участие более двух тысяч человек из 35 стран. В 2018 году ожидается еще больший интерес к мероприятию в связи со значимыми событиями за прошедший год, которые способны оказать влияние на формирование новой молочной отрасли.

В первый день участники смогут посетить пленарное заседание в новом формате по нескольким актуальным вопросам, объединенным темой "Молочная отрасль: игра по новым правилам. Экспорт и переработка".

На пленарном заседании планируется рассмотреть увеличение объемов глубокой переработки молока, поддержку и развитие малых форм хозяйствования, новые законодательные инициативы и поддержку государством.

Программа форума также подразумевает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие международных связей, частных инвестиций в отрасль и передачу опыта успешных проектов на примере реализованных.

Фото предоставлено пресс-службой

"Международный агропромышленный молочный форум ежегодно показывает положительную качественную динамику, приобретая более глобальные масштабы. Молочный рынок 2018 года стабилизируется, что дает уверенность в перспективности инноваций и инвестиций в отрасль. В рамках форума будет представлена одна из главных тем развития – цифровизация, как главный драйвер роста АПК в 2019 году", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев.

На V Международном агропромышленном молочном форуме традиционно пройдет выставка российских и зарубежных компаний молочной отрасли, где будут представлены молочные продукты и оборудование для молочной промышленности. Отдельного внимания посетителей по праву заслуживают результаты работы инвестиционных проектов Подмосковья и шоу-рум с дегустацией новых видов продуктов из молока и молокосодержащих продуктов мировых и российских производителей.

Для участия в форуме необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Организатором Международного агропромышленного молочного форума выступает правительство Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

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