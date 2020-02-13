Самый большой коворкинг Business Club открылся в "Москва-Сити"

Новый коворкинг открылся в деловом центре "Москва-Сити" в бизнес-центре ОКО II. Рабочее пространство открылось под брендом Business Club от Capital Group и стало крупнейшим в сети.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

На площади 4,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 800 рабочих станций и разноуровневые функциональные пространства для неформальных рабочих зон и отдыха. Центральное ядро пространства при необходимости трансформируется в площадку для мероприятий, подходящую для любых форматов: от лекций до концертов.

В составе коворкинга оборудовано 14 переговорных комнат со стеклянными перегородками и 7 скайп-кабинок. В концепции проекта – отсутствие кабинетов и закрытых зон. Неформальные зоны представлены лаунджами и кофе-пойнтами, полностью оборудованными необходимой мебелью и техникой.

"Как владельцы и пользователи недвижимости мы больше не хотим покупать и владеть, мы стремимся к шерингу. Capital Group увидела перспективность развития коворкингов и приняла решение развивать этот бизнес как отдельное направление в рамках холдинга. Стоит отметить опыт нашей команды в реализации площадок корпоративным клиентам – сегодня мы сконцентрированы именно на концепции рабочего пространства как сервиса", – рассказал сооснователь Business Club Герман Тё.

По его словам, в ближайших планах сети Business Club открытие 30 000 квадратных метров гибких офисных пространств. "Мы уже знаем, как работать с пространствами самой разной площади для корпоративных клиентов, и считаем это направление для себя ключевым", – отметил Герман Тё.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"То, что предлагает корпоративным клиентам Business Club, – это не просто готовый офис, а комплексное предложение, где все затраты уже включены в стоимость аренды. Формат Space as Service позволяет компании сосредоточиться на своем бизнесе, не заниматься непрофильной деятельностью и оптимизировать расходы на административную поддержку содержания помещения и комфорта сотрудников. Оценив успех пилотной площадки бренда в "Городе Столиц" и сохранив ее для множества арендаторов, мы приняли решение сосредоточиться на создании гибких офисов для корпоративных клиентов, которые ищут простые и готовые качественные решения для бизнеса", – рассказал управляющий партнер Business Club Мурад Дамиров.

Business Club – отдельное бизнес-направление компании Capital Group, развивающее коворкинги. Первым коворкингом бренда стало гибкое пространство в многофункциональном комплексе "Город Столиц", которое было заполнено на 100% сразу после открытия. Летом 2019 года под брендом компании также открылся коворкинг в башне "Федерация" на площади 800 квадратных метров, моноарендатором которого стала компания Huawei Technologies.

