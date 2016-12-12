Настольная игра научит москвичей тонкостям городской экономики

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Настольную игру для тех, кто хочет разобраться, как работает городская экономика, презентовали в Москве на IV Международной конференции по противодействию коррупции, сообщает mos.ru.

Новая игра получила название "Экономикус: биржа торгов". Она познакомит участников с принципами конкуренции, расскажет им, как правильно приобрести недвижимость, стать инвестором, получить контракт от города, а в перспективе – даже выйти в финансовые магнаты.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, игра должна быть интересна для любой возрастной аудитории, для всех, кто хочет больше узнать о взаимодействии бизнеса и городских властей. Юных игроки также смогут начать знакомство с миром финансов, благодаря специальной упрощенной версии игры.

Дегтев подчеркнул, что уникальность новой игры состоит в том, что она является полностью отечественной разработкой, а не адаптацией зарубежных аналогов.

В настольной игре "Экономикус: биржа торгов" может принять участие компания от двух до восьми человек. Игра не требует обязательного ведущего.