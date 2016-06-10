Каждый четвертый россиянин считает свою страну великой державой

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Россию считают великой державой 26 процентов соотечественников, еще 49 уверены, что такого уровня страна достигнет в скором времени, сообщает пресс-служба Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводили среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России. По данным опроса, сомнения в могуществе своей родины возникли лишь у 18 процентов, которые сочли, что такая перспектива маловероятна в ближайшие 15–20 лет, 7 процентов затруднились ответить.

Сотрудники ВЦИОМ отмечают, что 75 процентов высоко оценивают роль России на мировой арене, однако, данный показатель несколько упал после пиковых значений 2014 года, полученных после присоединения Крыма – тогда такой ответ дали 82 процента респондентов. Тем не менее, нынешние результаты на 17 процентов превышают данные за 2008 год.

Владимир Путин призвал развивать патриотическое воспитание

40 процентов опрошенных считают основной задачей России "быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира". С тем, что стране нужно "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР" согласны 38 процентов респондентов, 9 процентов проголосовали за вариант "добиться лидерства на постсоветском пространстве", 7 процентов за то, что "не следует стремиться ни к каким глобальным целям", остальные 6 процентов с ответом затруднились.

38 процентов граждан уверенны, что для достижения мирового лидерства необходимо обеспечить гражданам высокий уровень жизни, 37 процентов думают, что необходимо развивать современную экономику. При этом в 2014 году развитие экономики было для жителей более приоритетным (за этот вариант проголосовали 52 процента).

К остальным параметрам, способным повлиять на статус страны в международном пространстве, россияне отнесли вооруженные силы, науку, возрождение высокого уровня русской культуры, соблюдение демократических норм и человеческих прав и другие критерии.