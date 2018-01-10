В потребительскую корзину добавят мяса и фруктов

Российское правительство планирует пересмотреть потребительскую корзину, чтобы улучшить качественный состав продуктов питания граждан. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

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"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, – отметил министр в интервью "Российской газете". – И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины".

В соответствии с сегодняшней структурой продовольственной корзины на одного трудоспособного гражданина в год приходится 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса и 18,5 кг рыбопродуктов. Другими словами, среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 граммов хлеба, 280 граммов картошки, 160 граммов мяса, 300 граммов овощей и 160 граммов фруктов. А еще примерно 800 граммов молока и молочных продуктов, 40 граммов жиров и 60 граммов сладостей. И плюс один раз в два дня съедать одно яйцо и употреблять 350 граммов рыбы за неделю.

Таким образом, общий вес дневной порции продовольствия составляет 2,1 кг, из которых почти треть приходится на молоко и молочные продукты, и еще 28% на хлеб и картошку. На мясо, рыбу, овощи, фрукты, жиры и сладости в совокупности сегодняшняя продовольственная корзина отводит лишь треть рациона россиянина.

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Реальная структура питания россиян отличается от продовольственной корзины. Так, согласно данным Росстата, российский горожанин в 2016 году потреблял мяса и хлеба практически в одинаковых количествах – 92 кг и 91 кг в год соответственно. Основную долю в его рационе занимали молочные продукты – 27,9%, или 277 кг в год. На втором месте оказались овощи, на долю которых пришлось 10,56% продовольственного потребления (105 кг в год). А доля картофеля оказалась даже меньше (5,73%, или 57 кг в год), чем у фруктов (7,6%, или 76 кг).



Потребительская корзина – минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. Структура корзины состоит из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Объем потребления рассчитывается в среднем на одного человека для каждой из основных социально-демографических групп населения: трудоспособное население, пенсионеры и дети.

Примечательно, что за шесть лет, с 2011 по 2016 год включительно, потребление картофеля снизилось с 60 до 57 кг на человека в год, зато возросло потребление мяса (с 83 до 91 кг), овощей (с 98 до 105 кг), молочных продуктов (с 269 до 277 кг на человека в год), яиц ( с 220 до 232 штук в год). Потребление хлеба (92 кг), сладостей (31 кг) и жиров (11 кг) в 2016 году оказалось на уровне 2011 года. Потребление фруктов и рыбы за шесть лет возросло всего на 1 кг – с 75 до 76 кг и с 21 до 22 кг соответственно. При этом энергетическая ценность набора продуктов выросла с 2563 до 2612 ккал в сутки.

Пересмотр структуры потребительской корзины с увеличением в ней доли мяса, овощей и фруктов приблизит ее к реальности. А поскольку на основании потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум, к которому вскоре будет привязан минимальный размер оплаты труда, такую новацию можно только приветствовать.

В русле мировых трендов





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Изменения в структуре продовольственной корзины россиян свидетельствуют, что, несмотря на кризис и стагнацию размера реальной зарплаты, благосостояние населения постепенно растет. Во всяком случае если говорить о питании жителей городов.

Главным свидетельством этого может служить рост потребления мяса. Именно динамика потребления мясных продуктов считается одним из главных индикаторов изменения уровня жизни граждан в развивающихся странах.

В качестве самого яркого примера обычно приводят Китай, где за 20 лет потребление мяса выросло с 13 кг на человека в год до 63 кг (данные за 2016 год) на фоне роста среднего подушевого дохода в пять раз. Примечательно, что из-за такого стремительного роста китайское правительство в 2017 году начало разрабатывать специальную программу, чтобы ограничить потребление мяса ради сохранения здоровья людей. Хотя среднестатистический китаец съедает пока в полтора раза меньше мяса, чем рядовой россиянин.



В Китае за 20 лет потребление мяса выросло с 13 кг на человека в год до 63 кг на фоне роста среднего подушевого дохода в пять раз.

Зато, по данным FAO (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), энергетическая ценность дневного пайка китайца оказывается немножко выше, чем у среднего россиянина, и достигает 3000 ккал. В основном за счет риса и хлебопродуктов.

В других развивающихся странах отмечаются аналогичные тенденции – на фоне роста среднедушевых доходов растут затраты на еду и калорийность среднедневного рациона. Это происходит в Бразилии, Индии, во многих странах Восточной Азии, Центральной и Южной Америки.

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При этом в развитых странах развиваются другие тренды: хотя благосостояние продолжает расти, спрос на продовольственные продукты падает. Например, так происходит в США, Швейцарии, Германии, Франции и Японии, где снижение потребления японцами калорий на фоне растущих доходов населения особенно заметно.

Главное различие между рационами жителей развитых и развивающихся стран сегодня заключается в потреблении продуктов, богатых углеводами. Таких как хлебобулочные изделия, крупы или крахмалосодержащие корнеплоды (картофель).

В бедных странах такие продукты составляют основу питания, поскольку они дешевы в производстве, их можно долго хранить без охлаждения, они приносят более быстрое насыщение, чем белковая пища. В странах с высокими доходами населения, как, например, Швейцария или Соединенные Штаты, основу питания составляет пища животного происхождения – мясо, яйца и молоко, а также овощи и фрукты.

При этом массированная пропаганда о вреде "красного мяса" приносит свои плоды, и за пределами Европы все популярнее становится мясо птицы. Особенно сильны эти тренды в странах, которые традиционно известны потреблением красного мяса, например, Бразилии и США. В Штатах, которые являются крупнейшим мировым производителем говядины, потребление мяса птицы уже достигло 30 кг в год на душу населения, превзойдя потребление крупного рогатого скота.