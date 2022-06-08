Политолог назвал последствия гибели "американской мечты"

"Американская мечта" погибает из-за высокой инфляции в США, заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни. По его словам, цены на товары и бензин в стране растут такими темпами, которых не было никогда. Все это убивает веру американцев в будущее, убежден Варни. Разбираемся, что крах "американской мечты" может означать как для самих Соединенных Штатов, так и для международной обстановки.



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"Американцы нервничают"

Слова о том, что для жителей США наступили трудные времена, Стюарт Варни подкрепил опросом The Wall Street Journal. По его итогам 38% американцев рассказали, что стали жить хуже. Это случилось за 1,5 года президентства Джо Байдена, подчеркнул телеведущий.

"Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает, так это то, с какой скоростью растут цены. <...> Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?" – сказал он.





Стюарт Варни телеведущий Fox Business Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, – это еще слабо сказано.

По его словам, прирост инфляции в США не падает, а цена на топливо продолжает расти. Стоимость галлона бензина ежедневно поднимается на 4–5 центов. "К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба", – добавил Варни.

В начале июня Джо Байден признал, что не верит в снижение стоимости бензина и продуктов питания в ближайшее время. Власти США продолжают обвинять в этом Россию и называть ситуацию "повышением цен Путина". В то же время проблемы с топливом и продуктами не помешали Байдену одобрить пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

Решения президента США отражаются на его рейтинге. В конце мая совместный опрос агентства Reuters и социологической службы Ipsos показал, что работу Байдена не одобряют 59% американцев. Поддерживают нынешнего главу Белого дома только 36% респондентов – самый низкий показатель за время его правления.

Из-за нерешенных проблем в администрации Байдена падает моральный дух, а окно возможностей для политического реванша закрывается, говорится в опубликованной 5 июня статье американской газеты Politico. В материале утверждается, что президент США и его помощники все больше недовольны неспособностью переломить ситуацию. Кроме того, Байдена раздражает его постоянно падающий рейтинг, констатирует газета.

В Штатах уже говорят о возможном импичменте действующему американскому лидеру. Его может объявить Республиканская партия, чьи рейтинги на фоне неудач представителя демократов Байдена растут, сообщил обозреватель издания The Spectator Фредди Грэй.



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Впереди развал?

Похожие на нынешние события в американской экономике были в прошлом, но жители США уже успели от этого отвыкнуть, напомнил Москве 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. "Плюс за годы определенного технологического развития люди стали не столь терпимы к ситуациям, когда, например, нужно отказаться от автомобиля или использования электроприборов в доме", – отметил специалист.

По его словам, у США есть резервы топлива и продовольствия, которые они могут задействовать при необходимости. "В конце концов, даже если вспомнить период ковида, американцы одними из первых стали применять адресную денежную помощь. С этой точки зрения у них очень много разных экономических инструментов, которые они еще могут использовать", – объяснил Бадалов.

При этом экономист отметил, что в пандемию власти США раздали адресную помощь за счет дополнительно "напечатанных" денег – тем же методом они могут попытаться решить экономические проблемы и сейчас. "Другой вопрос, что кардинальным образом нынешние проблемы это не исправит. Но оттянет их на будущее. И в дальнейшем их кому-то придется каким-то образом решать", – подчеркнул эксперт.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Растущая инфляция будет для США серьезной головной болью. Чем больше раздаешь денег, тем сильнее растут цены. Чем сильнее растут цены, тем больше просят денег.

Последствия такой экономической ситуации для страны непредсказуемы. "Как минимум в краткосрочной обозримой перспективе это обернется для властей проблемами на выборах. Политики за это заплатят своими рейтингами", – резюмировал Бадалов.

О смерти "американской мечты" начали говорить еще 5–10 лет назад, отметил в разговоре с Москвой 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Он обратил внимание, что стремительное обеднение среднего класса жителей США началось задолго до Джо Байдена.

"Социальное неравенство растет практически везде. В первую очередь в США. Чтобы решить эти вопросы, нужны не миллиарды, а триллионы долларов. И в этом социальном неравенстве повинен весь политический класс Запада как в Европе, так и в США", – сказал Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Конечно, о перспективе распада США я бы не говорил. Даже если они ослабнут, то в любом случае останутся грозным противником, с которым России предстоит жестко конкурировать не одно десятилетие. Их сеть военных баз по всему миру и авианосцы никуда не исчезнут.

Даже с учетом всех проблем США продолжат оставаться одним из мировых лидеров, уверен эксперт. При этом влияние Штатов на остальные государства со временем ослабнет. Белый дом больше не сможет сдерживать Россию и Китай, так как сопротивляться им с учетом ухудшения экономической ситуации в собственной стране станет все сложнее, объяснил Блохин. Кроме того, Штаты будут вынуждены переключиться на решение проблем с соседями из Латинской Америки, считает специалист.

Однако в ближайшей перспективе ждать такого развития ситуации не стоит, этот процесс может занять десятилетия, резюмировал Блохин.

