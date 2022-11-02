Эксперт рассказал, что ждет абонентов "Билайна" после смены владельца

Нидерландская холдинговая компания Veon объявила о том, что продает российские активы. В РФ группе принадлежит мобильный оператор "Вымпелком". На отечественном рынке он работает под брендом "Билайн". Разбираемся, как такие перемены отразятся на клиентах оператора.



Смена владельца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В среду, 2 ноября, холдинг Veon, который в РФ владеет мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), сообщил о продаже своих активов в стране. Соответствующая информация была размещена на сайте компании.





из сообщения на сайте Veon В настоящее время руководство изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон.

В пресс-службе "Билайна" объяснили, что "Вымпелком" подпал под множество регуляторных ограничений в России, поскольку его акционером является иностранный холдинг из недружественного государства. "Сегодня мы находимся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка", – подчеркнули в компании.

При этом отмечается, что в стратегии "Билайна" не произойдет изменений после того, как поменяется владелец.





пресс-служба "Билайна" Подчеркнем, что независимо от итоговой корпоративной структуры стратегия "Билайна" остается неизменной, в центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис.

В "Билайне"добавили, что через похожие процессы смены владельцев на российском рынке уже прошли множество компаний c иностранным участием.



Абонентов не затронет?

Смена владельца с иностранного на российского не отразится на абонентах "Билайна". Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик компании Mobile Research Group Смена владельца "Вымпелкома" не приведет к росту тарифов для абонентов компании. Более того, "Билайн" сможет интенсивнее развиваться и агрессивнее конкурировать. Возможно, даже запустить дополнительные скидки на тарифы оператора.

Кроме того, абонентам не придется заново перезаключать договор c "Вымпелкомом", поскольку это российская компания, чье юридическое лицо, как ожидается, сохранится в ходе смены владельца, пояснил эксперт.

По его словам, отечественный мобильный оператор только выиграет от реструктуризации. "Вымпелком" генерировал больше половины прибыли для холдинга Veon. Эти средства вынимали из России для финансирования других компаний холдинга на внешних рынках. Сейчас эти деньги будут оставаться в РФ, и компания может максимально пустить их на развитие", – подчеркнул Муртазин.

Наличие российского владельца позволит оператору в 2023 году впервые получить доступ к госзаказу, отмечает специалист. "Теперь "Билайн" будет участвовать в государственных тендерах, например, на построение частных сетей для тех или иных ведомств. Это достаточно большой и растущий рынок. МТС, "МегаФон" и Tele2 уже присутствуют на нем. Для "Билайна" – это новый рынок, который может стать для них точкой роста", – полагает специалист.

При этом эксперт сомневается, что в ходе смены владельца "Билайн" может объединиться в один бренд с кем-то из других крупных операторов – с МТС, "МегаФоном" или Tele2. Наиболее вероятным покупателем компании Муртазин считает государство в лице "Ростелекома".

