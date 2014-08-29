На фестивале "H2O" покажут фильмы о глобальных катастрофах на Земле

Фото: h2ofilmfest.ru

С 3 по 5 сентября в столице пройдет фестиваль фильмов об окружающей среде "H2O". На пятом по счету мероприятии покажут не только документальные, но и анимационные картины. Основные темы фестиваля: потепление климата, угрожающее коренным народам по всему миру, уничтожение дамб и высвобождение рек, а также кардинальные методы борьбы с генетически модифицированными злаками.

3 сентября в рамках фестиваля пройдет ярмарка экоидей, где можно будет сыграть в настольную игру "Экологика". Это аналог "Монополии" с экоголоволомками, благодаря которым вы сможете узнать, как сократить выбросы углерода и почему лучше взять собаку или кошку из приюта. Защитники природы расскажут, что делать, если с газонов сгребают опавшую листву, куда сдавать на переработку вторсырье и что делать, если вы встретили бездомное животное. Также пройдет мастер-класс по изготовлению полезных вещей из "бесполезных" материалов.

Ярмарка начнется в 18.00 на площадке кинотеатра МУЗЕОН. Показ фильма открытия в Москве пройдет в формате велокинотеатра - любой желающий сможет покрутить педали велосипеда, вырабатывающего энергию.

4 сентября перед киносеансом состоится встреча с экспертом в области изменения климата. Зрители узнают о необычных сторонах этой глобальной проблемы, а также о том, чем изменение климата обернется для России, и как можно его.

Для просмотра фильмов необходима регистрация.

Плата за вход: 1 кг макулатуры/3 пластиковые бутылки/2 алюминиевые банки/2 пакета "Тетра Пак".