День подснежника отпразднуют гости парка "Северное Тушино"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Экологическая акция в честь Дня подснежника состоится в столичном парке "Северное Тушино" 29 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснили организаторы акции, посетители парка смогут полюбоваться необычными ботаническими экспозициями, которые расскажут о растениях различных регионов России.
Гостям парка также представится шанс не только увидеть первоцветы, но и принять участие в посадке растений. Специалисты объяснят, почему первоцветы расцветают так рано, и что их ожидает с наступлением лета.
Мероприятие начнется в субботу, 29 апреля, в 13:00 у здания администрации парка. Все желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (906) 706-66-22.
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды, а также сотрудники ГУ МВД России по Москве проводят мероприятия по пресечению ввоза, сбора и незаконной торговли редкими видами растений, которые занесены в Красные книги России и Москвы.
Они обследуют ассортимент рынков, а также выборочно досматривают тех, кто прибывает на вокзалы столицы. Всех нелегальных торговцев редкими растениями ожидает административная ответственность.
Кроме того, инспекторы совершают ежедневные обходы особо охраняемых территорий Москвы, чтобы уберечь от нарушителей места, где произрастают раннецветущие растения.