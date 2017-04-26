День подснежника отпразднуют гости парка "Северное Тушино"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экологическая акция в честь Дня подснежника состоится в столичном парке "Северное Тушино" 29 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснили организаторы акции, посетители парка смогут полюбоваться необычными ботаническими экспозициями, которые расскажут о растениях различных регионов России.

Гостям парка также представится шанс не только увидеть первоцветы, но и принять участие в посадке растений. Специалисты объяснят, почему первоцветы расцветают так рано, и что их ожидает с наступлением лета.

Мероприятие начнется в субботу, 29 апреля, в 13:00 у здания администрации парка. Все желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (906) 706-66-22.