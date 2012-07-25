На проведение "дня без автомобиля" выделят до 4 миллионов рублей

ИТАР-ТАСС сайт

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы объявил открытый конкурс на организацию и проведение экологического праздника "Всемирный день без автомобиля". Максимальная цена контракта - 4 миллиона рублей. Об этом говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

Согласно технической документации проекта, мероприятие проводится в целях повышения экологической грамотности населения, привлечения внимания к экологическим проблемам города, воспитания бережного отношения к природе и ознакомления москвичей с разными видами экологически чистого транспорта.

От заказчика ожидается разработка сценария акции, организация подготовительных работ к ней и проведение самого праздника. Местом акции должна стать одна из особо охраняемых территорий Москвы, на которой будут присутствовать трассы для обычных и горных велосипедов и площадки для проведения тест-драйвов и показательных выступлений техники. Также территория должна быть расположена от метро не более чем в 10 минутах езды на общественном транспорте, и на ней должна быть ровная площадка вместимостью не меньше 5 тысяч человек.

На празднике департамент ожидает увидеть массовую игру с использованием экологически чистого транспорта, тест-драйв и показательные выступления таких устройств, велозаезды, экологические мастер-классы и концертную программу.

Международная акция "День без автомобиля" проходит уже больше 10 лет. В этот день в мире стараются обходиться без автотранспорта. Россия проводит мероприятия по случаю акции уже пятый год.