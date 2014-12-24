На особо охраняемых территориях до конца года обустроят 9 экомаршрутов

Фото: M24.ru

На особо охраняемых природных территориях Москвы к концу 2014 года обустроят девять экологических маршрутов общей протяженностью более 20 километров. Об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента природопользования Антон Кульбачевский, передает Агентство "Москва".

Среди новых экомаршрутов:

Серебряный бор - экологические тропы "У озера Бездонного" и "В гармонии с природой",

ландшафтный заказник "Теплый Стан" - экотропа "У истоков рек",

природный заказник "Воробьевы горы" - экотропа "На склонах Воробьевых гор",

ландшафтный заказник "Тропаревский" экологическая тропа - "К лесному ручью".

Кроме того, экотропы будут организованы в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", а также в Крюковском лесопарке (в Зеленограде).

Кульбачевский отметил, что все экотропы оборудованы информационными стендами, рассказывающими о природных особенностях территорий, часть из них сопровождается шрифтом Брайля для слабовидящих людей.

Кульбачевский добавил, что на особо охраняемых природных территориях Москвы в зимнем сезоне 2014-2015 года планируется проложить 69 лыжных трасс, а также залить 14 катков, (из них пять - с естественным льдом), организовать восемь мест для зимнего купания, 10 снежных горок, 14 площадок для игры в футбол на снегу и пять точек для рыбалки.

Также глава департамента рассказал, что на особо охраняемых природных территориях было установлено 270 пикниковых точек, оборудованных мангалами, урнами и скамейками.

Кроме этого, на ООПТ располагается 156 детских и 150 спортивных площадок для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, теннис, а также площадки для авиамоделирования и воркаута.

Напомним, первая экотропа в Москве была открыта на "Воробьевых горах" в 2005 году. Сегодня она состоит из трех участков, общая протяженность маршрута более 1,5 километра. На тропе стоят указатели и информационные стенды, благодаря которым можно узнать о редких обитателях заказника.

В парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес" маршруты приспособлены для детей с ограниченными возможностями. Протяженность тропы в Кузьминках составляет более пяти километров.

В "Серебряном бору" вдоль экотропы расположен птичий городок с домиками и кормушками для уток, вольерами для цапель и коршунов.