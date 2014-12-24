В 2015 году в городе появится около 50 новых народных парков

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В будущем году в столице обустроят около 50 народных парков. А на ВДНХ появятся дополнительные выставочные павильоны, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Идея народных парков изначально была предложена самими москвичами. За последние два года в городе создано 108 таких парков площадью от трех гектаров. Это бывшие заброшенные территории, мало ухоженные лесные массивы, необустроенные зеленые насаждения", - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что в 2013 году было обустроено 52 народных парка, в 2014-м - 56. Причем половина из них появилась благодаря инвесторам.

Что касается новых павильонов ВДНХ, то, по словам Бирюкова, они помогут выставке вернуть былую славу.

"Откроются новые объекты выставочной деятельности, в том числе те, которых в Москве раньше никогда не было. Они будут радовать посетителей. ВДНХ возвращает свою былую славу, предназначение, которое у нее было", - сообщил Бирюков.

Он добавил, что буквально за 2,5 месяца городу удалось отремонтировать примерно 50 исторических зданий ВДНХ, убрать несанкционированные объекты торговли, отремонтировать асфальт на выставке. Кроме того, на ВДНХ заработали все фонтаны.

"Сегодня все исторические здания ВДНХ работают и принимают посетителей. На ВДНХ запущен крупнейший в Европе каток с искусственным льдом, и мы видим, какой популярностью он теперь пользуется", - добавил заммэра.

Напомним, что в будущем году городские власти планируют обновить ряд уже существующих столичных парков. В частности, работы по благоустройству ждут Аршиновский парк, парк "Подходы к Олимпийской деревне", Парк дружбы. Также модернизацию проведут в парке "Северные дубки" и ряде других столичных зеленых зон.