Сады появятся на крышах построенных по программе реновации домов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Власти столицы планируют широко использовать озеленение крыш при строительстве домов по программе реновации, сообщает газета "Известия". Об этом заявил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В департаменте пояснили, что сначала будут реализованы пилотные проекты. Необходимо будет проверить технологии озеленения, и только после этого создание садов на крышах станет полноценной программой.

Помимо этого, планируется использовать стилобатное и вертикальное озеленение, рассказал Кульбачевский. Под стилобатным озеленением подразумевается облагораживание горизонтальных поверхностей.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили архитектурный конкурс на создание проектов новых кварталов, которые отстроят по программе реновации. К сотрудничеству уже приглашены архитектурные бюро "Фостер + партнеры" и "Херцог и де Мерон".

Мэрия намерена не просто выстроить для жителей качественные и красивые дома, но и создать более благоприятную городскую среду в новых районах. Для этого планируется использовать как российский так и международный опыт строительства.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]

История вопроса 7 февраля муниципальные образования Москвы 7 февраля муниципальные образования Москвы обратились Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при капитальном ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960 годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта. 16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов. 22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал ему снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu. 14 июня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла федеральный закон о реновации. Принятие закона позволит создать новый правовой институт — реновации жилой застройки, а также установить основные гарантии граждан, получающих новое жилье в рамках программы. Закон вступит в силу в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом России Владимиром Путиным. Эксперты m24.ru рассказали о самых важных поправках, принятых в законопроекте о реновации.

