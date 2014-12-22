Состояние воздуха в Москве пришло в норму – "Мосэкомониторинг"

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Воздух в Москве очистился после загрязнения сероводородом 21 декабря, сообщает "Мосэкомониторинг".

По данным экологов, загрязнение произошло в ночь на воскресенье, утром того же дня количество сероводорода пришло в норму. По состоянию на утро понедельника концентрация значительно ниже допустимой.

При этом метеорологи отмечают, что в ближайшие дни столица будет находиться под влиянием циклона, и ветер с осадками будет способствовать очищению воздуха.

Напомним, утром 21 декабря читатели сообщали M24.ru о запахе сероводорода в районе Жулебино. Высокая концентрация сероводорода была зафиксирована у станций метро "Выхино" и "Жулебино" в 10.00, однако за два часа содержание газа в воздухе резко упало.

Отметим, что крупный выброс сероводорода произошел 10 ноября. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

Росприроднадзор, в свою очередь, утверждал, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы. Завод заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе НПЗ отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

В итоге суд оштрафовал нефтеперерабатывающий завод за отсутствие разрешения на выбросы на 250 тысяч рублей.