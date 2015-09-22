Эко-фестиваль "Бережем планету вместе" пройдет в столице 29 сентября

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

29 сентября в Москве стартует экологический фестиваль "Бережем планету вместе", сообщает пресс-служба департамента образования.

В фестивале смогут принять участие дошкольники, школьники, студенты колледжей, семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет. Они смогут проявить таланты в экологических экспериментах и познании окружающей среды, продемонстрировав свои идеи, проекты и исследования в области экологии и охраны окружающей среды.

Всего предлагается шесть тематических направлений: "Юные экологи Москвы", "Экология", "Ресурсосбережение", "Школа за экологию: думать, исследовать, действовать", "Зеленая киношкола" и "Детский реестр зеленых насаждений".

Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой и научно-исследовательской деятельности детей и молодежи столицы по сохранению и улучшению экологии, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Проходить фестиваль будет до мая следующего года.

Напомним, весной 2016 года во всех районах столицы появится молодежный экологический патруль. Предполагается, что на каждый район выделят 30 человек, которые станут регулярно следить за экологической ситуацией на своей территории.

Зимой они будут контролировать подкормку диких животных в лесопарках, весной и летом активисты займутся содержанием и охраной зеленых насаждений города. Кроме того, активисты смогут сообщить о неприятных запахах в воздухе, которые могут свидетельствовать о вредных выбросах.

Волонтеры будут заниматься сезонными проблемами, существующими в столице. Кроме того, они смогут оперативно выявлять неприятные запахи в воздухе столицы, которые могут свидетельствовать о вредных выбросах.