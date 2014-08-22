Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

22 августа 2014, 12:21

В столице впервые выберут самый экологичный офис

экология конкурсы офисы парки и пешеходные зоны экономия энергии

Фото: ИТАР-ТАСС

3 сентября в Москве впервые стартует акция "Зеленый офис", организованная департаментом природопользования. Как сообщила 21 августа пресс-служба департамента, участвовать в конкурсе на звание самого экологически ответственного офиса могут государственные, коммерческие и общественные организации.

Ссылки по теме

Акция должна помочь разным городским учреждениям оптимизировать затраты на содержание офисов за счет использования различных энерго- и ресурсосберегающих технологий. Чтобы победить в конкурсе, руководителям и сотрудникам офисов придется выяснить, насколько эффективно в рабочих помещениях расходуются электроэнергия, тепло, вода, правильно ли утилизируются отходы. Столичным клеркам предстоит задуматься о том, соответствуют ли экологическим нормам оборудование и материалы, которые они закупают для работы. Внимание надо будет уделить и просвещению сотрудников в области охраны природы.

Все расчетные показатели и данные, связанные с работой своих контор участники конкурса представят в департамент. Также их попросят заполнить несколько специальных анкет.

Участникам акции выдадут специальные сертификаты, а победители, которых определят до середины ноября, получат от столичных властей грамоты, подтверждающие их экологическую и социальную ответственность. Награждение состоится 12 ноября, во время научно-практической конференции Правительства Москвы по экологическим проблемам региона.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать