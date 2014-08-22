В столице впервые выберут самый экологичный офис

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3 сентября в Москве впервые стартует акция "Зеленый офис", организованная департаментом природопользования. Как сообщила 21 августа пресс-служба департамента, участвовать в конкурсе на звание самого экологически ответственного офиса могут государственные, коммерческие и общественные организации.

Акция должна помочь разным городским учреждениям оптимизировать затраты на содержание офисов за счет использования различных энерго- и ресурсосберегающих технологий. Чтобы победить в конкурсе, руководителям и сотрудникам офисов придется выяснить, насколько эффективно в рабочих помещениях расходуются электроэнергия, тепло, вода, правильно ли утилизируются отходы. Столичным клеркам предстоит задуматься о том, соответствуют ли экологическим нормам оборудование и материалы, которые они закупают для работы. Внимание надо будет уделить и просвещению сотрудников в области охраны природы.

Все расчетные показатели и данные, связанные с работой своих контор участники конкурса представят в департамент. Также их попросят заполнить несколько специальных анкет.

Участникам акции выдадут специальные сертификаты, а победители, которых определят до середины ноября, получат от столичных властей грамоты, подтверждающие их экологическую и социальную ответственность. Награждение состоится 12 ноября, во время научно-практической конференции Правительства Москвы по экологическим проблемам региона.